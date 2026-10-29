Chi hội Phụ nữ số đưa công nghệ đến gần hội viên

Phụ nữ trong "Chi hội phụ nữ số" thôn Bằng Phúc 1 đến tuyên truyền tại các gia đình.

Tại nhà chị Triệu Thị Toan ở thôn Bằng Phúc 1, một nhóm hội viên phụ nữ cùng xem thông tin về các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, trao đổi cách nhận biết dấu hiệu bất thường khi sử dụng điện thoại.

Từ những tình huống gần gũi trong đời sống, các chị nhắc nhau thận trọng khi nhận cuộc gọi lạ, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện giao dịch trực tuyến. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của mô hình Chi hội Phụ nữ số đang được triển khai tại địa phương.

Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Phúc 1 hiện có 170 hội viên, trong đó 30 chị tham gia mô hình Chi hội Phụ nữ số. Với nhiều người, điện thoại thông minh trước đây chủ yếu dùng để nghe, gọi, nhắn tin; những tiện ích như tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay bảo vệ tài khoản cá nhân vẫn còn khá mới mẻ. Vì vậy, các thành viên bắt đầu từ những việc thiết thực nhất: cùng tìm hiểu, trao đổi tình huống thường gặp và thực hành kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn.

Không dừng lại ở các buổi sinh hoạt, thành viên mô hình còn đến từng gia đình trong thôn để tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Cách làm trực tiếp, gần gũi giúp kiến thức dễ tiếp nhận hơn, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác khi sử dụng điện thoại và mạng xã hội.

Phụ nữ Bằng Phúc 1 sử dụng công nghệ để bán nông sản địa phương.

Chị Triệu Thị Toan, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Phúc 1, chia sẻ: Trước đây, chúng tôi sử dụng điện thoại chủ yếu để nghe, gọi, nhắn tin. Khi tham gia mô hình Chi hội Phụ nữ số, chúng tôi biết thêm nhiều cách sử dụng điện thoại, hiểu hơn về những phương thức lừa đảo trên mạng để tuyên truyền, nhắc nhở chị em cảnh giác.

Việc học không chỉ diễn ra trong các buổi tập trung, các thành viên còn tự tìm hiểu thông tin, trao đổi kinh nghiệm và cùng thực hành trước khi hướng dẫn lại cho những hội viên khác.

Chị Triệu Thị Thạch, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bằng Phúc 1, Trưởng Ban Điều hành mô hình Chi hội Phụ nữ số, cho biết: Chúng tôi triển khai mô hình với mong muốn giúp hội viên sử dụng điện thoại thông minh hiệu quả hơn. Ngoài tập huấn, chúng tôi tổ chức thành các nhóm nhỏ để hỗ trợ nhau. Bản thân các thành viên cũng phải tự học, tìm hiểu thêm thì mới hướng dẫn được chị em. Chúng tôi mong muốn được tập huấn nhiều hơn để có thêm kiến thức, kỹ năng.

Theo bà Hoàng Thị Diễn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Phúc, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên thực hành, đánh giá kết quả triển khai để làm cơ sở nhân rộng mô hình tại các chi hội khác.

Khi phụ nữ biết sử dụng điện thoại an toàn, khai thác tiện ích công nghệ phục vụ cuộc sống và chủ động giới thiệu sản phẩm do mình làm ra, chuyển đổi số sẽ trở nên gần gũi, thiết thực hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.