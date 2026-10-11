Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Đà Nẵng gặp mặt hội viên

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan tặng hoa chúc mừng Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Đà Nẵng. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đến dự, tặng hoa chúc mừng chi hội.

Tại chương trình, các hội viên Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Đà Nẵng gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.

Bà Ngụy Như Thị Bích Trâm, Trưởng Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. Ảnh: HỒ QUÂN

Bà Ngụy Như Thị Bích Trâm, Trưởng Chi hội phía Nam - Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Đà Nẵng cho biết, chi hội được thành lập vào tháng 1/2026, với 100 thành viên là nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động tại các xã, phường khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng.

Chi hội là nơi để hội viên kết nối, hỗ trợ, hợp tác lẫn nhau; đồng thời là kênh kết nối, đề xuất kiến nghị với các cấp, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững.