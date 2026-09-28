Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa: 'Chuyên nghiệp - Nhân văn - Hiện đại - Đổi mới - Hiệu quả'

Dự Đại hội có Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ; Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Phan Thanh Nam; Chi ủy viên, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Văn Mười; Phó Thư ký Chi hội, Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Nguyễn Ngọc Vàng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Dự Đại hội còn có lãnh đạo các ban chuyên môn và 36 hội viên Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa.

Chất lượng hoạt động chuyên môn phát triển rõ nét

Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội trong giai đoạn 2019-2026; kiểm điểm công tác của Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ qua; thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2028; đồng thời bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa nhiệm kỳ mới.

Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2026 của Chi hội, Thư ký Chi hội, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Phan Thanh Nam cho biết, nhìn lại chặng đường từ sau Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa nhiệm kỳ 2019 đến nay, có thể khẳng định Nghị quyết Đại hội đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cụ thể, Chi hội luôn giữ vững vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp nòng cốt của đội ngũ người làm báo Báo Văn Hóa; phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm xã hội cao, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, không có hội viên vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp đến mức phải xử lý kỷ luật.

Chất lượng hoạt động chuyên môn có bước phát triển rõ nét. Các hội viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL; chủ động đổi mới tư duy làm báo, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, tích cực ứng dụng công nghệ số trong hoạt động báo chí.

Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Phan Thanh Nam trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2019 - 2026

Nhiều tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, phản ánh kịp thời các vấn đề lớn của ngành, của đất nước; góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tăng sức lan tỏa của Báo Văn Hóa, từng bước khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực của Bộ VHTTDL.

Chi hội đã phát huy tốt vai trò đồng hành cùng sự phát triển của Báo Văn Hóa. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đội ngũ hội viên còn trực tiếp tham gia tổ chức nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, báo chí quy mô quốc gia; các diễn đàn, hội thảo, chương trình xúc tiến, quảng bá và các giải thưởng lớn của ngành.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc và nâng cao vị thế của Bộ VHTTDL.

Cùng với đó, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố. Số lượng hội viên tăng qua các năm. Đội ngũ hội viên ngày càng trẻ, có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và năng lực nghề nghiệp tốt hơn.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết tại Đại hội

Công tác kết nạp hội viên, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý hội viên được thực hiện đúng quy định. Tích cực tham gia các hoạt động bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, hội thảo - toạ đàm chuyên đề do Hội Nhà báo Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL tổ chức. Ban Thư ký Chi hội duy trì tốt sự phối hợp với Ban Biên tập, Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL, bảo đảm hoạt động của Chi hội luôn ổn định, hiệu quả.

Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí có bước chuyển biến mạnh mẽ. Thành tích của tập thể và hội viên tăng đều qua từng năm, đặc biệt từ năm 2022 đến nay, với nhiều giải thưởng cao tại Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” cùng nhiều giải báo chí chuyên ngành và địa phương.

Đây là giai đoạn Báo Văn Hóa đạt nhiều giải thưởng báo chí nhất trong nhiều năm trở lại đây, phản ánh sự trưởng thành của đội ngũ hội viên cả về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và chất lượng tác phẩm.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua đánh dấu bước trưởng thành toàn diện của Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa. Trong điều kiện hoạt động báo chí có nhiều biến động, Chi hội vẫn giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Hội gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng Báo theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành VHTTDL trong giai đoạn mới.

Lấy chất lượng tác phẩm báo chí làm trung tâm

Nhà báo Phan Thanh Nam cho biết thêm, bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2028, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện về tư duy, phương thức hoạt động và mô hình phát triển.

Các đại biểu cho ý kiến về phương hướng nhiệm kỳ 2026-2028

Đối với Báo Văn Hóa, yêu cầu đặt ra không chỉ là giữ vững vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL mà còn phải trở thành trung tâm truyền thông chính sách có sức lan tỏa lớn trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình; góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc bằng sức mạnh của văn hóa và con người Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao, làm chủ công nghệ số, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại và nhiệm vụ truyền thông của ngành VHTTDL.

Chi hội sẽ tập trung vào xây dựng Chi hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, xây dựng tác phẩm báo chí có giá trị; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng hội viên; xây dựng phong trào thi đua sáng tạo, nâng cao chất lượng giải thưởng báo chí.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thư ký nhiệm kỳ mới

Đặc biệt, Chi hội tiếp tục lấy chất lượng tác phẩm báo chí làm trung tâm của hoạt động Hội; khuyến khích hội viên đầu tư các tuyến bài chuyên sâu, điều tra, phản biện, phân tích chính sách; phát hiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, phản ánh kịp thời hơi thở của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất tác phẩm báo chí; phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện; nâng cao kỹ năng khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, truyền thông trên các nền tảng số; góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược chuyển đổi số của Báo Văn Hóa.

Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng Ban Biên tập trong xây dựng Báo Văn Hóa trở thành cơ quan báo chí có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực VHTTDL; là kênh truyền thông chính thống, chuyên sâu, có tính định hướng đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Xây dựng đội ngũ người làm báo có chiều sâu về chuyên môn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ khẳng định, những kết quả trong nhiệm kỳ qua cho thấy chất lượng đội ngũ người làm báo của Báo Văn Hóa đã có bước trưởng thành. Điều quan trọng hơn những con số hay giải thưởng là Báo đã hình thành đội ngũ có ý thức nghề nghiệp, khát vọng làm nghề, khả năng thích ứng với những thay đổi rất nhanh của môi trường truyền thông.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ trao chứng nhận của Hội Báo toàn quốc năm 2026 tặng giải C - Giải Sản phẩm Báo chí ấn tượng cho Thư ký Chi hội Phan Thanh Nam

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2028, môi trường hoạt động báo chí sẽ thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với nhiệm kỳ vừa qua. Báo chí không chỉ cạnh tranh với báo chí mà đang cạnh tranh về sự chú ý của công chúng với mạng xã hội, nền tảng xuyên biên giới, các nhà sáng tạo nội dung và ngày càng rõ hơn là với nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

“Mỗi phóng viên phải biết viết, biết quay, biết khai thác dữ liệu, hiểu nền tảng số, hiểu hành vi công chúng, biết sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo như một công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, càng sử dụng công nghệ hiện đại, càng phải giữ chắc những giá trị cốt lõi của nghề báo là sự thật, trách nhiệm, tính chính xác, lòng tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội”, Tổng Biên tập Nguyễn Anh Vũ nêu rõ.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ trao giấy khen của Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL cho Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác Hội năm 2025

Do đó, trong nhiệm kỳ tới, nhà báo Nguyễn Anh Vũ đề nghị Chi hội phải thực sự trở thành một tổ chức nghề nghiệp trong tòa soạn, chứ không chỉ là nơi thực hiện các thủ tục công tác Hội. Phải lấy chất lượng tác phẩm báo chí làm thước đo quan trọng nhất của hoạt động Chi hội.

Cụ thể, Ban Thư ký nhiệm kỳ mới cần chủ động phối hợp với Ban Biên tập để phát hiện đề tài từ sớm, lựa chọn những vấn đề lớn để đầu tư dài hơi. Cần nhiều hơn nữa những tuyến bài điều tra, phản biện, phân tích chính sách, những bài báo có khả năng phát hiện vấn đề và đưa ra kiến giải.

Giải thưởng là cần thiết, nhưng không nên làm báo chỉ để lấy giải, mà tạo ra những tác phẩm thật sự có giá trị đối với xã hội, có ích cho công tác quản lý, có sức sống với bạn đọc. Khi chất lượng đủ tốt, giải thưởng sẽ là sự ghi nhận tự nhiên.

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Vũ cùng các Phó Tổng Biên tập Phan Thanh Nam, Nguyễn Văn Mười trao giấy khen của Liên Chi hội Nhà báo Bộ VHTTDL cho các hội viên có thành tích xuất sắc

Đồng thời, Chi hội phải tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà báo Báo Văn Hóa có chuyên môn sâu về lĩnh vực mình phụ trách; thể hiện chiều sâu chuyên môn về VHTTDL và gia đình; phát huy vai trò của các nhà báo giàu kinh nghiệm trong việc hướng dẫn phóng viên trẻ.

Bên cạnh đó, Chi hội phải coi chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là năng lực nghề nghiệp bắt buộc của nhà báo trong giai đoạn mới. Phương hướng nhiệm kỳ đã đặt mục tiêu tăng cường đào tạo báo chí dữ liệu, đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo và truyền thông số.

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Vũ cũng đề nghị Chi hội tập trung xây dựng văn hóa người làm báo và văn hóa tòa soạn; đồng hành mạnh hơn với chiến lược phát triển của Báo Văn Hóa. Trong những năm tới, Báo phải tiếp tục nâng cao chất lượng báo điện tử, phát triển mạnh nội dung đa phương tiện, tăng khả năng truyền thông chính sách, mở rộng ảnh hưởng xã hội và từng bước xây dựng các mô hình kinh tế báo chí phù hợp.

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Vũ nêu rõ, Ban Biên tập Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Chi hội, nhất là các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu thực tế, trao đổi nghề nghiệp và đầu tư các tác phẩm báo chí chất lượng cao như kiến nghị của Chi hội tại Đại hội.

Tổng Biên tập Nguyễn Anh Vũ tin tưởng, Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa nhiệm kỳ 2026-2028 sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, thực sự trở thành một tổ chức nghề nghiệp năng động, đoàn kết, sáng tạo; góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Báo Văn Hóa bản lĩnh hơn, chuyên nghiệp hơn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của báo chí trong giai đoạn mới.

Dịp này, Đại hội cũng thực hiện công tác thi đua khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Văn hóa nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và đúng quy chế, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa nhiệm kỳ 2026-2028.

Ban Thư ký nhiệm kỳ mới gồm 3 thành viên: Phan Thanh Nam - Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa; Nguyễn Ngọc Vàng - Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam Báo Văn Hóa; Lại Thị Thúy Hà - phóng viên Ban Phóng viên (Báo Văn Hóa)

Sau phiên họp thứ nhất, Ban Thư ký đã nhất trí bầu nhà báo Phan Thanh Nam tái đắc cử Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Văn Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2028. Nhà báo Nguyễn Ngọc Vàng tái đắc cử Phó Thư ký Chi hội. Nhà báo Lại Thị Thúy Hà tái đắc cử Ủy viên Ban Thư ký Chi hội.