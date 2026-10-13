Chi hội Luật gia phường Tây Thạnh, TPHCM: Trợ thủ pháp lý của địa phương

Ban Chấp hành Chi hội (thứ hai từ trái qua): Luật gia Vũ Quốc Toản và Luật gia Đặng Ngọc Thắng.

Ban Chấp hành Chi hội gồm: Luật gia Vũ Quốc Toản, Chi hội trưởng và Luật gia Đặng Ngọc Thắng, Chi hội phó.

Theo Luật gia Vũ Quốc Toản, việc thành lập Chi hội là niềm tự hào, nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm lớn lao trước chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Chi hội sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, nhanh chóng đưa hoạt động của Chi hội đi vào nếp, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của từng hội viên. Tích cực phối hợp với UBND phường và các đoàn thể, mang kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Tích cực tham gia tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hỗ trợ hòa giải từ cơ sở, góp phần duy trì an ninh trật tự và ổn định xã hội tại địa phương.

Luật sư Trịnh Công Minh, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Nguyên, Đoàn Luật sư TPHCM, đánh giá: “Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng chữ “tâm” vì cộng đồng và cái “tầm” trong định hướng phát triển, Luật gia Vũ Quốc Toản chắc chắn sẽ dẫn dắt Chi hội Luật gia phường Tây Thạnh gặt hái nhiều thành công, trở thành chỗ dựa pháp lý vững chắc cho nhân dân địa phương”.