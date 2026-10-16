Chị Hoàng Thị Liên tận tâm đưa nguồn vốn chính sách đến người dân

Xóm Nà Ban, Pác Muổng có 68 hộ, hơn 300 nhân khẩu. Tổ TK&VV do chị Liên phụ trách có 44 tổ viên, tổng dư nợ khoảng 6 tỷ đồng. Nguồn vốn được các hộ đầu tư vào nhiều mô hình như: trồng rừng keo, chăn nuôi trâu, bò sinh sản, lợn nái; mua máy cày, máy bừa, máy gặt phục vụ sản xuất. Bà Lê Thị Thảnh, xóm Nà Ban, Pác Muổng, chia sẻ: Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và sự tư vấn, hướng dẫn của chị Liên, gia đình tôi có điều kiện vay vốn đầu tư phát triển kinh tế. Qua quá trình sử dụng vốn, mô hình mang lại hiệu quả, giúp gia đình có thêm thu nhập.

Gần 5 năm đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ TK&VV, chị Liên thường xuyên nắm bắt nhu cầu vay vốn của từng hộ, hướng dẫn thủ tục; tuyên truyền, nhắc nhở các tổ viên sử dụng vốn đúng mục đích, chủ động theo dõi hiệu quả sản xuất, thực hiện trả lãi và trả gốc đúng hạn. Khi hộ dân gặp khó khăn hoặc chưa xác định được phương án đầu tư phù hợp, chị trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cách sử dụng vốn. Sự sát sao của người tổ trưởng góp phần duy trì hoạt động của Tổ TK&VV nền nếp, hiệu quả. Với tổng dư nợ khoảng 6 tỷ đồng nhưng tổ không phát sinh lãi tồn, không có nợ quá hạn.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Tuấn Nông Thị Phương Loan cho biết: Trong 16 Tổ TK&VV trên địa bàn, tổ do chị Hoàng Thị Liên quản lý có dư nợ cao nhưng không có lãi tồn, không có nợ quá hạn. Hoạt động của tổ hiệu quả, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn, từng bước thoát nghèo, phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu.

Chị Hoàng Thị Liên (thứ nhất từ phải sang) hướng dẫn tổ viên sử dụng nguồn vốn vay phát triển kinh tế.

Không chỉ hướng dẫn người dân sử dụng vốn, chị Liên trực tiếp là người vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình chị duy trì 2 lứa lợn/năm, mỗi lứa khoảng 10 - 15 con; đàn gia cầm có thời điểm hơn 200 con. Cùng với chăn nuôi, gia đình chị thu mua thuốc lá, buôn bán nông sản và tích cực tăng gia sản xuất.

Theo chị, việc trực tiếp làm kinh tế giúp bản thân có thêm kinh nghiệm thực tế để tư vấn cho bà con, tạo niềm tin để các hộ mạnh dạn sử dụng nguồn vốn chính sách đầu tư sản xuất.

Trên địa bàn 3 xã: Nam Tuấn, Bạch Đằng, Hòa An, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cụm Hòa An hiện quản lý 183 Tổ TK&VV. Thông qua các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và mạng lưới Tổ TK&VV, nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến gần người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất. Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cụm Hòa An Nông Thị Hạnh đánh giá: Chị Hoàng Thị Liên là một trong những tổ trưởng Tổ TK&VV tiêu biểu. Dù mới đảm nhiệm công việc khoảng 5 năm, chị luôn tích cực tuyên truyền, đồng hành cùng tổ viên trong quá trình tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách. Bản thân chị là một tổ viên có trách nhiệm, có kinh nghiệm thực tế để hướng dẫn các thành viên sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Là tổ trưởng tận tâm với công việc, chị Hoàng Thị Liên đang góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả tại cơ sở; tạo thêm niềm tin để người dân mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.