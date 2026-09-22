Chi gần 900 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu trong quý 2/2026

Ngày 22/9, Bộ Tài chính có báo cáo công khai tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong quý 2/2026.

Theo đó, nguồn Quỹ BOG được trích lập tại các doanh nghiệp có số dư đầu quý 2/2026 là hơn 195,05 tỷ đồng. Trong quý, các doanh nghiệp không trích thêm và cũng không sử dụng Quỹ BOG. Sau khi cộng hơn 1,22 tỷ đồng tiền lãi phát sinh, số dư cuối quý tăng lên hơn 196,28 tỷ đồng.

Đối với nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước, số dư đầu quý là hơn 701,8 tỷ đồng. Trong quý 2, tổng số tiền trích vào nguồn này đạt khoảng 1.886,08 tỷ đồng, trong khi số tiền sử dụng là hơn 873,22 tỷ đồng. Sau khi cộng hơn 309,3 triệu đồng tiền lãi, số dư cuối quý đạt 1.714,97 tỷ đồng.

Như vậy, đến hết ngày 30/6/2026, nguồn Quỹ BOG từ doanh nghiệp còn 196,28 tỷ đồng, trong khi nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước còn 1.714,97 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, toàn bộ khoản chi sử dụng Quỹ BOG trong quý 2 được thực hiện từ nguồn tài khoản tạm ứng ngân sách Nhà nước, với tổng giá trị 873 tỷ đồng.

PV OIL là doanh nghiệp sử dụng Quỹ BOG nhiều nhất trong kỳ với 328 tỷ đồng. Petrolimex đứng thứ hai với 294 tỷ đồng. Riêng PV OIL và Petrolimex đã chi tổng cộng khoảng 622 tỷ đồng, tương đương hơn 70% tổng số tiền sử dụng Quỹ BOG trong quý 2.

Đối với từng doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trích lập quỹ bình ổn giá hơn 880,7 tỷ đồng trong quý 2 và chi sử dụng hơn 293,5 tỷ đồng; số dư cuối kỳ đạt hơn 587,2 tỷ đồng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP trích lập hơn 440,9 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 328 tỷ đồng, số dư cuối kỳ hơn 341,1 tỷ đồng.

Tổng công ty Xăng dầu Quân đội trích lập hơn 53,983 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 7,7 tỷ đồng và có số dư cuối kỳ hơn 66,3 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác có số dư Quỹ BOG cuối kỳ trên 100 tỷ đồng, như Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với hơn 163,4 tỷ đồng và Công ty cổ phần Anh Phát Petro với hơn 160,6 tỷ đồng.