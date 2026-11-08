Chi gần 1 tỷ đồng để tổ chức đám cưới

Mùa cưới cuối năm 2026 kéo theo nhiều kế hoạch tổ chức hôn lễ của các cặp đôi. Bên cạnh việc chuẩn bị cho ngày trọng đại, bài toán ngân sách cũng đòi hỏi sự cân nhắc khi các khoản chi có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Trong khi một số cặp đôi dành ngân sách lớn cho không gian tiệc cưới, trang phục và dịch vụ, những người khác chủ động giới hạn chi tiêu để ưu tiên các kế hoạch dài hạn. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, 3 người trẻ tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng kể về tổng chi phí và cách cân đối tài chính cho đám cưới. Điểm chung là cả ba cặp đôi đều nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hai bên, chủ yếu ở các khoản chi tổ chức hôn lễ và tiệc cưới.

Minh Hiền và nửa kia thực hiện bộ hình cưới tại TP.HCM.

Ngân sách gần 1 tỷ đồng cho đám cưới

Minh Hiền (26 tuổi, phường Hồng Bàng, Hải Phòng)

Khoảng 1 tỷ đồng là số tiền mà vợ chồng Minh Hiền chi trả cho đám cưới vào đầu tháng 1/2027 ở Hải Phòng. Cặp đôi đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại.

Theo chia sẻ của cô dâu, trang trí tiệc cưới là khâu tốn kém nhất, ngốn đến 300 triệu đồng.

Phần trang trí hai bên tư gia cho lễ ăn hỏi và đón dâu tốn 130 triệu đồng. Đối với riêng lễ ăn hỏi, cặp vợ chồng phải trả thêm 50 triệu đồng cho các hạng mục khác như lễ gia tiên, trà, bánh,...

Khoản chi đáng chú ý tiếp theo thuộc về sảnh cưới và tiệc tối, lên đến khoảng 200 triệu đồng. Buổi tiệc bao gồm lễ vow (lễ thề nguyện), tiệc tối, cocktail, tiệc ngọt và photobooth. Minh Hiền và chồng dự định mời 200 khách tham dự.

Về khâu ghi hình lưu giữ kỷ niệm, cặp đôi chi trả khoảng 120 triệu đồng. Trong đó, cả hai thực hiện chuyến bay đến TP.HCM hồi tháng 8 để chụp hình cưới. Minh Hiền cũng tranh thủ thuê và mua trang phục cưới trong chuyến đi, hết khoảng 85 triệu đồng.

Để giảm bớt khối lượng công việc, cô dâu 26 tuổi làm việc với wedding planner (đơn vị xây dựng kế hoạch đám cưới) từ đầu, tốn 80 triệu đồng cho đội ngũ hỗ trợ. Song, Hiền thấy đây là khoản chi xứng đáng, giúp cô tiết kiệm công sức và năng lượng cho ngày vui.

Nhờ có người hỗ trợ, cô chỉ cần đưa ra quyết định cuối cùng cho các hạng mục, không phải tự làm việc với từng nhà cung cấp. Theo Minh Hiền, việc trao đổi với hàng chục đầu mối thường khiến các cặp đôi rơi vào trạng thái mệt mỏi, thậm chí phát sinh mâu thuẫn trước đám ​​cưới.

“Chúng tôi may mắn có gia đình 2 bên hỗ trợ phần nào chi phí tổ chức nên không gặp áp lực, căng thẳng về vấn đề tài chính”, cô nói.

Tuy nhiên, Hiền cho biết vẫn phải cân đo ở một số khoản như váy hay giày cưới. Mức chi tiêu thoải mái đối với cô là khoảng 1,5 tỷ đồng. Cô dâu kỳ vọng tiền mừng cưới từ người thân, bạn bè có thể bù chi phí tiệc tối, tương đương với khoảng 20% tổng số tiền phải chi.

Liên Phạm và nửa kia tự chi trả cho tiệc báo hỷ tại TP.HCM.

Chi hơn 300 triệu đồng cho tiệc báo hỷ ở TP.HCM

Liên Phạm (26 tuổi, phường Bình Trưng, TP.HCM)

Liên Phạm và chồng tự chi trả khoảng 300 triệu đồng cho tiệc báo hỷ tại TP.HCM vào giữa tháng 11. Các buổi lễ, tiệc cưới còn lại tại nhà cô dâu ở Ninh Thuận và tư gia chú rể ở Lâm Đồng được gia đình hai bên tài trợ chi phí.

“Đây là số tiền gấp đôi mức dự kiến 150 triệu đồng ban đầu của chúng tôi”, cô chia sẻ.

Cặp vợ chồng trẻ chi khoảng 80 triệu đồng cho tiệc tối, 50 triệu đồng cho trang trí và 30 triệu đồng cho wedding planner. Ngoài ra, vì lựa chọn sảnh cưới ngoài trời, cô và nửa kia phải đầu tư thêm 10-20 triệu đồng cho âm thanh, ánh sáng.

Đối với khâu quay chụp, cặp đôi chi 15 triệu đồng đưa ekip đi Đà Lạt (Lâm Đồng) thực hiện bộ hình cưới, đồng thời dành thêm 15 triệu đồng cho dịch vụ ghi hình tại tiệc cưới vào giữa tháng 11.

Về trang phục, cô dâu chi 10 triệu đồng để thuê váy ​​cưới. Thay vì thuê đồ ​​cưới tại TP.HCM, cô lựa chọn một nhà cung cấp ở Biên Hòa để tiết kiệm khoảng 1/2 chi phí. Trong khi đó, chú rể đầu tư 9 triệu đồng cho giày cưới và 7,5 triệu đồng cho vest may đo. Cặp nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới của cặp vợ chồng tốn 60 triệu đồng.

Mong muốn đám cưới không chỉ là nơi tôn vinh tình yêu, mà còn tạo ra không gian gắn kết, chia sẻ niềm vui với người thân, bạn bè, Liên Phạm và chồng chi thêm 4-5 triệu đồng cho các trò chơi, hoạt động trong buổi tiệc. Cặp đôi dự định mời 160 khách tham dự, chia vui trong dịp trọng đại nhất đời.

Cận kề ngày cưới, cặp vợ chồng tất bật gửi thiệp mời, cho biết đây là một trong những khâu tốn thời gian và năng lượng nhất. Việc cân nhắc nên mời ai, những buổi hẹn để gửi thiệp tận tay và các cuộc gọi báo tin vui diễn ra suốt một tháng trước lễ ​​cưới. Riêng thiệp​​ cưới cũng tốn khoảng 2 triệu đồng cho chi phí thiết kế và 2 triệu đồng cho khâu in ấn.

Bên cạnh những khoản chi tiêu chung, chú rể cũng dành riêng 3 triệu đồng mua đàn guitar để biểu diễn trong đám​​ cưới. Trong khi đó, cô dâu dành khoảng 2 triệu đồng cho hoạt động làm nail, làm mi và chăm sóc da mặt.

Ninh Giang và chồng tổ chức đám cưới trong khả năng chi trả, muốn để dành tiền cho các kế hoạch tương lai.

700 triệu đồng cho hai đám cưới

Ninh Giang (29 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội)

Ninh Giang tổ chức 2 tiệc cưới hồi tháng 10, một tiệc tại Hải Phòng và một tiệc tại Hà Nội. Mỗi tiệc có khoảng 300 khách mời. Hai vợ chồng bắt đầu chuẩn bị từ khoảng 6 tháng trước ngày cưới do nhiều nhà cung cấp thường kín lịch khá sớm vào mùa cưới cuối năm.

Ban đầu, Giang và chồng không đặt mục tiêu tổ chức một đám cưới lớn hay dành quá nhiều tiền cho sự kiện này. Cặp đôi muốn giữ ngân sách ở mức phù hợp, dành tiền cho những kế hoạch sau khi kết hôn.

Sau khi hoàn tất, tổng chi phí cho 2 tiệc cưới vào khoảng 700 triệu đồng. Trong đó, địa điểm và ăn uống là khoản lớn nhất, chiếm gần 70%, tương đương khoảng 490 triệu đồng. Khoảng 210 triệu đồng còn lại được phân bổ cho nhiều nhóm chi phí khác.

Nguồn tiền đến từ khoản tích lũy của cặp vợ chồng và sự hỗ trợ từ hai gia đình. Theo Giang, bố mẹ hai bên hỗ trợ nhiều ở những khoản lớn, đặc biệt là địa điểm và tiệc cưới. Phần hai vợ chồng tự chi chủ yếu gồm nhẫn cưới, trang phục, quay chụp và những hạng mục liên quan đến kịch bản, hoạt động.

Trong các khoản tự chi, Giang dành sự quan tâm cho trang phục cô dâu chú rể. Hai người đặt may riêng váy cưới và vest theo số đo hết khoảng 40 triệu đồng. Cô cho rằng khoản này đáng đầu tư vì trang phục vừa vặn giúp cặp đôi thoải mái và tự tin hơn trong ngày cưới.

Một khoản giúp hai vợ chồng tiết kiệm được đáng kể là wedding planner. Thay vì thuê riêng, Giang tự đảm nhận công việc này vì muốn chủ động kiểm soát các hạng mục theo sở thích. Tuy nhiên, cô vẫn thuê wedding coordinator (người điều phối đám cưới) để kiểm soát các hoạt động trong ngày cưới.

Ngoài những khoản lớn, hai vợ chồng còn phải chi cho nhiều hạng mục nhỏ như đi lại, quà tặng, phụ kiện và vật phẩm trang trí. Giang cho biết mỗi khoản không quá lớn nhưng cộng lại vẫn tạo thành một phần đáng kể trong ngân sách. Nhờ lên kế hoạch từ trước, cặp vợ chồng gần như không phát sinh khoản chi nào quá lớn ngoài dự kiến.

Sau khi trừ tiền mừng cưới, tổng số tiền thực tế cặp vợ chồng và hai gia đình phải bỏ ra là khoảng 200 triệu đồng. Riêng vàng cưới, cặp đôi giữ lại như một khoản tích lũy cho cuộc sống sau này.