Chị gái thay thế sao nhí 'Godzilla vs. Kong' hoàn thành vai diễn cuối cùng

Theo Page Six, Jasmine Hottle - chị gái của cố diễn viên Kaylee Hottle sẽ thay em gái đảm nhận vai diễn trong bộ phim sắp ra mắt mang tên What Doesn't Kill Us. Thông tin được nhà sản xuất kiêm biên kịch Andy Mingo xác nhận hôm 11/11.

"Giống như Kaylee, Jasmine cũng là người khiếm thính. Sự tham gia của cô ấy cho phép chúng tôi tưởng nhớ Kaylee, đồng thời tiếp tục công việc mà em ấy từng dự định thực hiện", Andy Mingo chia sẻ với People.

Nhà sản xuất cho biết sự ra đi của Kaylee là mất mát không thể tưởng tượng nổi đối với toàn bộ ê-kíp.

Sự ra đi của Kaylee là mất mát không thể tưởng tượng nổi đối với toàn bộ ê-kíp.

Khi thảo luận về hướng đi tiếp theo của dự án, đoàn phim nhận thấy việc để Jasmine đảm nhận vai diễn của em gái mang ý nghĩa đặc biệt.

What Doesn't Kill Us do Anna Campbell đạo diễn, kể về nhóm bạn khuyết tật nuôi ước mơ trở thành siêu anh hùng và tìm cách biến những khác biệt của bản thân thành lợi thế.

Trước đó, Kaylee Hottle qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào tháng 7/2026, khi mới 18 tuổi. Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra khoảng 3 giờ sáng tại Ijamsville, bang Maryland, Mỹ.

Chiếc Honda Accord đời 1995 do một thanh niên 19 tuổi điều khiển bất ngờ lao khỏi phần đường bên phải và đâm vào một cống thoát nước. Cơ quan chức năng nhận định việc chạy quá tốc độ có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Kaylee Hottle qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào tháng 7/2026, khi mới 18 tuổi.

Kaylee là một trong hai hành khách có mặt trên xe. Sau vụ va chạm, nữ diễn viên được đưa đến trung tâm cấp cứu chấn thương nhưng không qua khỏi. Theo Văn phòng Giám định Y khoa bang Maryland, nguyên nhân tử vong của Kaylee là những chấn thương do va đập mạnh. Cái chết của cô được xác định là tai nạn.

Đáng chú ý, đoạn ghi âm liên lạc của lực lượng cứu hộ cho thấy khi tiếp cận hiện trường, các nhân viên đã tìm kiếm người biết ngôn ngữ ký hiệu hoặc ứng dụng phiên dịch để giao tiếp với Kaylee.

Nữ diễn viên được ghi nhận trong tình trạng bất tỉnh khi lực lượng cấp cứu đến nơi. Sự ra đi của Kaylee Hottle từng khiến nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng. Millie Bobby Brown, bạn diễn của cô trong Godzilla vs. Kong, đã đăng tải lời tưởng nhớ trên Instagram.

"Tôi vô cùng đau lòng. Mọi người sẽ nhớ em rất nhiều, Kaylee", nữ diễn viên chia sẻ.

Kaylee Hottle được biết đến qua vai Jia trong Godzilla vs. Kong, gây ấn tượng với khán giả nhờ khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Kaylee Hottle gây ấn tượng với khán giả nhờ khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Giờ đây, việc chị gái Jasmine tiếp tục vai diễn dang dở được xem là cách đặc biệt để lưu giữ ký ức về nữ diễn viên trẻ, đồng thời giúp dự án điện ảnh mà sao nhí Kaylee từng mong muốn tham gia có thể tiếp tục được thực hiện.