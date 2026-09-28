Chị gái suy tủy xương vô căn được cứu sống nhờ em trai

Chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi 4 tuổi mắc suy tủy xương vô căn được điều trị thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại.

Bệnh nhi P.T.M.D (4 tuổi, trú Đà Nẵng) khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với tình trạng thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục. Do giảm bạch cầu hạt, cháu nhiều lần bị nhiễm trùng.

Bệnh nhi P.T.M.D, 4 tuổi trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bích Trâm

Sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhi được chẩn đoán suy tủy xương vô căn. Đây là bệnh lý nguy hiểm khi tủy xương không sản xuất đủ các dòng tế bào máu, khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ thiếu máu nặng, xuất huyết và nhiễm trùng.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xác định em trai 18 tháng tuổi của bệnh nhi D. là người hiến tế bào gốc phù hợp. Tuy nhiên, người nhận có nhóm máu O trong khi người hiến nhóm máu B.

Đây là trường hợp người hiến tủy có độ tuổi nhỏ nhất được thực hiện tại Việt Nam và có bất đồng nhóm máu với người nhận, đặt ra nhiều thách thức trong quá trình ghép.

Để xử lý tình huống này, các bác sĩ quyết định áp dụng biện pháp dung hòa miễn dịch bằng cách truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân nhằm giảm hiệu giá kháng thể. Nhờ đó, trong ngày lấy tủy, bác sĩ không phải gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc, bảo tồn số lượng tế bào gốc cho bệnh nhi.

GS.BS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa chúc mừng 3 mẹ con bệnh nhân P.T.M.D. Ảnh: Bích Trâm

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị triển khai kỹ thuật này.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, theo dõi sát và điều trị kịp thời, sức khỏe của cháu hiện ổn định. Các dòng tế bào máu phục hồi tốt và bệnh nhi không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Cũng trong lễ ra viện chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng 3 bệnh nhi được ghép tế bào gốc đồng loại điều trị beta-thalassemia.

Trong đó, bệnh nhi M.Đ.K (3,5 tuổi, trú Gia Lai) được ghép tủy từ chị gái 7 tuổi; bệnh nhi B.N.T.V (13 tuổi, trú Đồng Nai), mắc bệnh từ 2 tuổi, được ghép tủy từ chị gái 16 tuổi sau khi tham vấn chuyên gia quốc tế và bệnh nhi H.A.Q (6 tuổi, trú Đồng Nai) mắc bệnh từ 4 tháng tuổi, được ghép tủy từ chị gái 14 tuổi.

Cả 3 bệnh nhi đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột. Hiện các cháu đã ổn định, không còn phải truyền máu định kỳ.

Tính đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng với bệnh nhi mắc thalassemia, trong 24 tháng qua, bệnh viện đã thực hiện 23 ca ghép tế bào gốc đồng loại, sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột.