Chị gái se duyên cho em trai với em chồng, câu chuyện phía sau gây xôn xao

Trong bối cảnh nhiều người trẻ gặp khó khăn khi tìm kiếm bạn đời, những câu chuyện về chi phí kết hôn, sính lễ và áp lực từ gia đình thường xuyên thu hút sự quan tâm. Mới đây, câu chuyện về một phụ nữ 34 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, khi mai mối thành công cho em trai ruột và em chồng đã gây chú ý trên mạng xã hội.

Điều đặc biệt là người phụ nữ này kết hôn với anh trai của một cô gái, trong khi em trai ruột của cô lại nên duyên với chính cô gái ấy. Hai cuộc hôn nhân diễn ra giữa hai gia đình có quan hệ thông gia, tạo nên một mối liên kết thân thiết hơn bình thường. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc, câu chuyện cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi: Đây là cách se duyên thuận lợi cho cả hai bên hay hình thức "đổi hôn" mang màu sắc truyền thống?

Theo câu chuyện được trang Sohu đăng tải ngày 23/10, người phụ nữ đã kết hôn được khoảng 5 năm và có cuộc sống gia đình ổn định. Chồng cô được mô tả là người chăm chỉ, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến vợ con. Tuy nhiên, cô vẫn canh cánh một nỗi lo liên quan đến em trai ruột, người đã gần 30 tuổi nhưng chưa tìm được người phù hợp để xây dựng gia đình.

Em trai cô được cho là có nhà cửa, xe cộ và đang tự kinh doanh. Dù có những điều kiện tương đối thuận lợi, anh vẫn chưa thể thoát cảnh độc thân sau nhiều lần được người thân giới thiệu đối tượng.

Người chị đã tìm cách nhờ cậy các mối quan hệ quen biết, sắp xếp hơn chục buổi xem mắt nhưng đều không đạt kết quả như mong muốn. Những lần gặp gỡ không thành khiến em trai dần chán nản, còn cô cũng thêm sốt ruột khi chứng kiến người thân mãi chưa tìm được bến đỗ tình cảm.

Bài viết cho rằng chi phí kết hôn và những yêu cầu về tài chính là một trong những trở ngại khiến nhiều người trẻ khó tiến tới hôn nhân. Theo nội dung được đăng tải, mức sính lễ 188.000 nhân dân tệ, cùng chi phí trang sức và tổ chức đám cưới, có thể trở thành gánh nặng đối với các gia đình bình thường.

Trong lúc chưa tìm được hướng giải quyết, người phụ nữ bất ngờ nhận ra một khả năng ngay trong gia đình mình.

Vào dịp Tết, khi em chồng trở về đoàn tụ, cô chú ý đến tính cách được mô tả là dịu dàng, nền nã của cô gái. Đặt bên cạnh người em trai chăm chỉ, có công việc và cuộc sống tương đối ổn định, người phụ nữ cho rằng hai người có thể phù hợp với nhau.

Từ đó, cô nảy ra ý tưởng mai mối em chồng cho em trai ruột. Nếu hai người thực sự có tình cảm và tiến tới hôn nhân, cả hai gia đình sẽ đồng thời giải quyết được chuyện tình duyên của hai người con, đồng thời trở nên gắn bó hơn thông qua quan hệ thông gia.

Sau khi nảy ra ý tưởng, người phụ nữ chủ động trao đổi với chồng. Theo bài viết, cô thẳng thắn trình bày suy nghĩ, phân tích những thuận lợi và khó khăn có thể phát sinh, thay vì tìm cách ép buộc hoặc gây áp lực cho em chồng.

Người chồng không phản đối ý tưởng của vợ, nhưng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng phải thuộc về em gái mình. Sự tôn trọng này được xem là điều kiện quan trọng để kế hoạch mai mối có thể tiếp tục.

Người phụ nữ sau đó tạo cơ hội để hai người trẻ gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu nhau. Cô cũng cam kết sẽ không cắt giảm sính lễ dành cho em chồng, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ nếu cô gái gặp khó khăn trong cuộc sống sau khi kết hôn.

Với cô, lợi thế lớn nhất của mối quan hệ này là hai gia đình vốn đã quen biết nhau. Các thành viên có điều kiện hiểu rõ hoàn cảnh, tính cách và cách ứng xử của đối phương, thay vì phải bắt đầu từ con số không như những cuộc mai mối xa lạ.

Dẫu vậy, người phụ nữ vẫn để hai người trẻ tự quyết định mối quan hệ. Theo nội dung được đăng tải, cả hai có ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp đầu tiên. Sau khoảng một tháng tìm hiểu, họ quyết định đăng ký kết hôn.

Cuộc hôn nhân được cho là nhận được sự đồng thuận của hai người cùng sự ủng hộ từ cha mẹ hai bên. Nhờ đó, ý tưởng ban đầu của người chị không chỉ dừng lại ở việc mai mối mà còn trở thành bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai gia đình.

Sau khi hai cuộc hôn nhân được xác lập, người phụ nữ chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc các thành viên cùng xuất hiện trong một khung hình. Hình ảnh hai cặp vợ chồng đứng cạnh nhau, vui vẻ tương tác và chúc mừng nhau khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo lời kể của người phụ nữ, cô cho rằng em trai mình là người chăm chỉ, đáng tin cậy và có khả năng mang lại cuộc sống ổn định cho em chồng. Cô cũng khẳng định sẽ luôn đứng về phía em chồng nếu cô gái gặp bất công hoặc cần sự giúp đỡ trong cuộc sống hôn nhân.

Từ mối quan hệ chị dâu - em chồng và chị gái - em trai, các thành viên nay còn có thêm những vai trò mới trong gia đình. Người phụ nữ vừa là vợ của anh trai cô gái, vừa là chị gái của người chồng mới của cô. Sự đan xen này khiến quan hệ họ hàng trở nên đặc biệt, đồng thời tạo ra nhiều tình huống thú vị về cách xưng hô.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự thích thú trước cách mai mối đặc biệt này. Những người ủng hộ cho rằng việc hai gia đình vốn quen biết giúp các cặp đôi có thêm cơ sở tìm hiểu đối phương, hạn chế nguy cơ gặp phải người không phù hợp khi kết hôn.

Một số người cũng nhìn nhận đây là cách tận dụng những mối quan hệ sẵn có để giúp người thân tìm được bạn đời. Nếu hai người thực sự yêu thương, tôn trọng nhau và tự nguyện tiến tới hôn nhân, việc họ có quan hệ thông gia từ trước không phải là trở ngại.

Tuy nhiên, không ít ý kiến liên tưởng câu chuyện đến tục “đổi hôn” từng tồn tại trong một số cộng đồng truyền thống. Hình thức này thường gắn với việc hai gia đình kết đôi con cái với nhau nhằm giải quyết khó khăn về hôn nhân, kinh tế hoặc sính lễ.

Theo những người phản đối, việc hai cuộc hôn nhân được đặt cạnh nhau có thể tạo cảm giác các thành viên đang trở thành một phần trong thỏa thuận giữa hai gia đình. Nếu một cuộc hôn nhân gặp trục trặc, quan hệ giữa những người còn lại cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Dù vậy, cần phân biệt việc hai gia đình chủ động giới thiệu người thân cho nhau với hình thức đổi hôn mang tính áp đặt. Điểm mấu chốt không nằm ở việc các cặp đôi có quan hệ họ hàng thông gia hay không, mà ở chỗ họ có được tự do lựa chọn bạn đời và quyết định kết hôn mà không chịu sức ép từ gia đình hay không.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn hài hước bàn luận về những mối quan hệ họ hàng phức tạp có thể xuất hiện khi hai gia đình kết nối theo cách này. Những cách gọi như anh rể, em vợ, chị dâu hay em chồng có thể khiến người ngoài bối rối, dù về bản chất, các vai trò gia đình vẫn có thể được xác định dựa trên quan hệ huyết thống và hôn nhân cụ thể.

Câu chuyện ở Trùng Khánh phản ánh một thực tế đáng chú ý: áp lực kết hôn vẫn là mối bận tâm của không ít gia đình, đặc biệt khi những yêu cầu về nhà cửa, tài chính và sính lễ trở thành rào cản đối với người trẻ.

Trong hoàn cảnh đó, việc người thân chủ động kết nối những người có hoàn cảnh phù hợp có thể mở ra cơ hội cho các mối quan hệ mới. Tuy nhiên, không nên mặc nhiên xem việc hai gia đình hiểu rõ nhau là bảo đảm cho một cuộc hôn nhân bền vững. Sự hòa hợp về tính cách, quan điểm sống, trách nhiệm và khả năng giải quyết mâu thuẫn vẫn là những yếu tố quan trọng.

Tương tự, việc tiết kiệm chi phí hay giảm bớt những rủi ro trong quá trình tìm hiểu bạn đời không thể thay thế tình cảm và sự tự nguyện của người trong cuộc. Một cuộc hôn nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả hai người đều mong muốn xây dựng cuộc sống chung, chứ không phải vì cảm thấy có trách nhiệm đáp lại kỳ vọng của gia đình.

Với hai cặp đôi trong câu chuyện, sự ủng hộ từ người thân có thể là điểm tựa đáng quý khi bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, những lời hứa bảo vệ hay sự gắn kết giữa hai gia đình chỉ phát huy ý nghĩa khi đi kèm với việc tôn trọng quyền riêng tư, lựa chọn và ranh giới của mỗi cặp vợ chồng.

Từ một ý tưởng xuất phát từ nỗi lo của người chị dành cho em trai, câu chuyện đã mở ra cuộc tranh luận về quan niệm hôn nhân trong xã hội hiện đại. Có người nhìn thấy sự khéo léo và tình cảm gia đình, người khác lại lo ngại những dấu vết của tập tục cũ.

Sau cùng, điều quyết định giá trị của hai cuộc hôn nhân không phải là cách hai gia đình trở thành thông gia, mà là cách các cặp đôi đối xử với nhau sau khi kết hôn. Nếu tình cảm xuất phát từ sự tự nguyện, hai người cùng chia sẻ trách nhiệm và được gia đình tôn trọng, mối liên kết đặc biệt ấy có thể trở thành nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc. Ngược lại, nếu hôn nhân bị xem như một phương án giải quyết vấn đề của gia đình, sự gắn kết ban đầu cũng khó bảo đảm một kết thúc viên mãn.