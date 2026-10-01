Chị gái Ronaldo nói người hâm mộ 'dốt nát' vì chỉ trích em trai

Quyết định rời đại bản doanh đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo ngay giữa đợt tập trung quốc tế tháng đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông với vô số luồng ý kiến trái chiều. Việc chân sút kỳ cựu đột ngột rời đi trước thềm một trận đấu quan trọng tại UEFA Nations League khiến một bộ phận cổ động viên chỉ trích anh thiếu chuyên nghiệp, ích kỷ, coi cái tôi cá nhân lớn hơn tập thể.

Tuy nhiên, chiều ngược lại thì nhận định nguồn cơn căng thẳng xuất phát từ cách hành xử của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cùng việc HLV trưởng Jorge Jesus không giữ lời hứa. Ông bắt Ronaldo phải ngồi ngoài trọn vẹn trong cuộc đối đầu với Na Uy (trận Bồ Đào Nha thắng 2-1), bất chấp những thỏa thuận và lời cam kết trước đó về thời lượng thi đấu. Và động thái này khiến mối quan hệ giữa đôi bên nhanh chóng rơi vào trạng thái rạn nứt nghiêm trọng.

Sự việc càng trở nên nhạy cảm hơn khi các nguồn tin nội bộ tiết lộ CR7 vốn đã cân nhắc kế hoạch giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2026. Dẫu vậy, chính ban huấn luyện cùng Jorge Jesus đã ra sức thuyết phục anh ở lại vì đánh giá tiền đạo này vẫn là mắt xích không thể thiếu trong lối chơi chung.

Ronaldo rời đội tuyển vì bất mãn với HLV Jesus?

Trong bối cảnh tranh tối tranh sáng, chị gái của Ronaldo là Elma Aveiro đã công khai lên tiếng bảo vệ anh, đồng thời chỉ ra cách đối xử bất công mà tiền đạo này phải chịu đựng. Aveiro cho rằng chính sự thiếu tôn trọng từ nội bộ đội tuyển đã đẩy sự việc đi xa.

Trên trang Instagram cá nhân, cô thẳng thắn bày tỏ: "CR7 xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, cũng như đội tuyển quốc gia xứng đáng có một cấu trúc tốt hơn… và giới báo chí Bồ Đào Nha xứng đáng nâng cao năng lực chuyên môn thay vì chỉ biết suy đoán vô căn cứ".

Cơn thịnh nộ của người chị gái chưa dừng lại ở đó. Elma Aveiro tiếp tục đưa ra những lời lẽ gay gắt nhằm vào dư luận quê nhà: "Còn về người dân Bồ Đào Nha, ừ thì… họ xứng đáng quay trở lại với sự tầm thường mà chúng ta từng có trong bóng đá trước thời kỳ của Cristiano. Cảm ơn vì tất cả, CR7! Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế!".