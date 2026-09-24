Chị gái Dolly Parton lên tiếng giữa tin đồn mâu thuẫn gia đình

Chị gái Dolly Parton - Freida Parton lên tiếng phủ nhận tin đồn gia đình xảy ra mâu thuẫn sau khi cháu trai Bryan Seaver bị sa thải khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh và quản lý lâu năm của nữ ca sĩ được cho là đã xin lệnh cấm tạm thời đối với anh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 24/9, Freida Parton khẳng định: “Không có mâu thuẫn nào trong gia đình chúng tôi”. Bà đồng thời bác bỏ thông tin các thành viên gia đình Parton/Owens đang tranh giành tài sản của Dolly Parton. “Không ai trong gia đình Parton/Owens đang tranh giành tài sản của Dolly. Chúng tôi đều yêu thương Bryan, cũng như yêu thương lẫn nhau”. Freida kết thúc thông điệp bằng lời nhắn: “Tôi yêu tất cả mọi người!”.

Freida Parton khẳng định không có mâu thuẫn nào trong gia đình.

Tuyên bố của Freida được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Bryan Seaver và Danny Nozell - quản lý lâu năm của Dolly Parton ngày càng được chú ý. Theo TMZ, hôm 23/9, Nozell đã nộp đơn xin lệnh cấm tạm thời đối với Seaver. Đơn yêu cầu này nhằm ngăn cựu trưởng bộ phận an ninh tiếp cận trong phạm vi 1.000 feet (khoảng 305 m) quanh các văn phòng của Dolly Parton tại Nashville, Tennessee, đồng thời không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của nữ ca sĩ.

Nozell cáo buộc Seaver từng gửi những tin nhắn mang tính đe dọa và tìm cách gây sức ép để đòi tiền. Theo hồ sơ, Nozell cho rằng Seaver đã đề cập đến kinh nghiệm làm nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và năng lực sử dụng bạo lực để gây áp lực. Một trong những tin nhắn được trích dẫn có nội dung: “Tất cả những gì tôi làm là chiến tranh... mọi người nên lo lắng về những gì tôi có thể làm”.

Trong một tin nhắn khác, Seaver được cho là viết rằng tiền của Dolly “tốt hơn những gì tôi có thể kiếm được ở nơi khác”, đồng thời tuyên bố bản thân sắp trở thành “bàn tay trừng phạt” của cả gia đình.

Cháu trai Dolly Parton - Bryan Seaver.

Tuy nhiên, Seaver phủ nhận việc những tin nhắn này mang tính đe dọa. Trao đổi với TMZ, ông cho rằng các phát ngôn đã bị hiểu sai và khẳng định đây chỉ là những cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người vốn từng xem nhau là bạn bè. “Không có nội dung nào trong vụ kiện này là lời đe dọa và tôi vẫn giữ quan điểm về phần lớn những bình luận đó”, Seaver nói. Ông giải thích thêm rằng nhiều tin nhắn là những cuộc trò chuyện trong lúc cả hai đang đau buồn, tức giận và khóc cùng nhau qua điện thoại.

Trước đó, Seaver cùng các công ty an ninh của ông bị sa thải khỏi toàn bộ các địa điểm thuộc Dolly Parton. Ông bày tỏ sự thất vọng trước những quyết định mà mình cho là bất ngờ và chưa được giải thích rõ ràng, đồng thời lo ngại những thay đổi liên quan đến tài sản của người cô quá cố có thể được thực hiện với mục đích không thiện chí.

Theo TMZ, lực lượng an ninh mới lập tức được bố trí tại nhà riêng của Dolly ở Nashville, căn nhà ở khu trung tâm, nhà kho và bảo tàng của bà. Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng được cho là không ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của Seaver trong quỹ tín thác của Dolly, vốn bao gồm các bất động sản và lợi ích kinh doanh của nữ ca sĩ.

Trong khi đó, hồ sơ vụ kiện mà Page Six tiếp cận cho thấy Nozell còn cáo buộc Seaver đe dọa và uy hiếp nhân viên tại Dolly’s SongTeller Hotel và Dolly’s Life of Many Colors Museum ở trung tâm Nashville. Một số tin nhắn được cho là đề cập đến việc Seaver sẽ phá hủy thương hiệu và đưa những vấn đề liên quan các đối tác kinh doanh của Dollywood lên Billboard.

Theo hồ sơ, những tin nhắn này được mô tả là lời đe dọa trực tiếp nhằm phá hoại một mối quan hệ kinh doanh cốt lõi và sử dụng việc công khai thông tin như một vũ khí. Một số nhân sự được cho là đã nghỉ việc, luật sư phụ trách quỹ tín thác và di sản của Dolly cũng rút khỏi vụ việc, trong khi một số nhân viên từ chối đến văn phòng vì lo ngại.

Đáng chú ý, Bryan Seaver chính là người được gia đình lựa chọn để thông báo tin Dolly Parton qua đời vào ngày 25/8 thông qua một video được ghi hình trước và đăng trên Instagram của nữ ca sĩ. Seaver từng giữ vị trí trưởng bộ phận an ninh cho Dolly hơn 20 năm, tiếp nối công việc mà cha ông - Larry từng đảm nhiệm.

Bryan Seaver chính là người được gia đình lựa chọn để thông báo tin Dolly Parton qua đời vào ngày 25/8.

Trong video xúc động, Seaver nói ông đã hình dung về sức nặng của khoảnh khắc này nhưng chỉ thực sự cảm nhận được khi nó xảy ra. Ông cũng tiết lộ Dolly từng gọi điện cho mình trước khi qua đời và nói rằng bà muốn được yên nghỉ trên “một chiếc giường bằng lớp bông mềm mại”, bởi sau một cuộc đời luôn khoác những bộ trang phục đính đầy kim tuyến, cuối cùng bà xứng đáng được thoải mái và nghỉ ngơi.