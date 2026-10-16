Chị gái Cristiano Ronaldo lên tiếng cay đắng: 'Khả năng em trai tôi sẽ không trở lại đội tuyển quốc gia'

Khi được phóng viên đặt câu hỏi ở Lisbon về khả năng em trai tái xuất ở đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Elma Aveiro chia sẻ: "Khả năng là không nhiều hơn có. Cristiano và HLV Jorge Jesus đều bị tổn thương, chưa rõ liệu hai thầy trò có thể hàn gắn mối quan hệ hay không".

Elma đưa ra phát biểu bên lề buổi giới thiệu một cuốn sách, sự kiện có HLV Jesus tham dự. Bà không giấu được thất vọng trước cách sự việc diễn ra, đồng thời cho rằng việc khôi phục quan hệ sau những gì đã xảy ra sẽ rất khó khăn. "Tôi không biết. Mọi chuyện rất phức tạp", Elma nói tiếp. "Khi bị phản bội, mọi thứ rất khó trở lại bình thường".

Elma Aveiro (phải) cùng Cristiano Ronaldo và Katia Aveiro (trái) mùa hè 2026. Ảnh: IGNV

Elma Aveiro (53 tuổi) là chị cả trong gia đình bốn anh chị em của Cristiano Ronaldo, xếp trên em trai Hugo 51 tuổi cùng em gái Katia 49 tuổi, còn ngôi sao Cristiano Ronaldo là em út.

Elma thể hiện sự buồn bã, vì cho rằng người hâm mộ Bồ Đào Nha đã quên những đóng góp trước đây của em trai cho đội tuyển, và chỉ tập trung vào những gì anh cần làm khác đi ở hiện tại. "Thật khó khăn khi chứng kiến em trai trải qua chuyện này. Cristiano đáng ra là người ít phải chịu điều đó nhất", Elma nói thêm.

Trong bối cảnh chân sút 41 tuổi đang vướng án đình chỉ công tác từ LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF), những lời bộc bạch trên càng làm tăng thêm sự mơ hồ về tương lai quốc tế của Ronaldo.

Trước đó, Ronaldo khẳng định sẵn sàng trở lại đội tuyển nếu đủ thể lực và chấp hành mọi hình thức kỷ luật được áp dụng. Chủ tịch FPF Pedro Proenca cũng bày tỏ mong muốn đội trưởng trở lại.

Nguồn cơn mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jesus bùng phát từ đợt tập trung đội tuyển cuối tháng 9, cụ thể là ở trận Bồ Đào Nha hạ Na Uy 2-1 tại vòng bảng UEFA Nations League khi Ronaldo phải ngồi dự bị và hoàn toàn không được xếp đá phút nào dù đã ra khởi động bên ngoài đường biên. Ronaldo tin rằng anh sẽ được vào sân khoảng 30 phút trong trận đấu này. Tuy nhiên, Jorge Jesus quyết định không sử dụng tiền đạo kỳ cựu vì cho rằng đội tuyển không cần đến anh trong trận đó.

Ronaldo vỗ tay khi khởi động cho trận Bồ Đào Nha - Xứ Wales ở vòng bảng Nations League ngày 24/9, tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

Bất bình trước cách ứng xử của HLV, Ronaldo tiếp tục bất đồng với ông trước trận gặp Đan Mạch về thông điệp giải thích sự việc với truyền thông, dẫn đến việc anh tự ý rời địa điểm tập trung của toàn đội tại Copenhagen.

Ngày 6/10, tiền đạo đang khoác áo Al Nassr công bố thông điệp dài, trình bày quan điểm về những gì đã xảy ra. Anh cáo buộc Jorge Jesus hai lần không giữ lời hứa, khiến niềm tin giữa hai người bị tổn hại. Dù thừa nhận việc rời đội tuyển là sai lầm và đã gửi lời xin lỗi chân thành tới các đồng đội, Ronaldo vẫn nhấn mạnh rằng trong suốt sự nghiệp của mình, anh chưa từng can thiệp vào các quyết định chuyên môn hay chiến thuật của bất kỳ HLV nào.

Ngày 9/10, FPF khởi động thủ tục kỷ luật nhằm xác định liệu hành vi của Ronaldo có đáng bị xử phạt hay không. Liên đoàn đồng thời áp dụng biện pháp đình chỉ phòng ngừa không tự động và xếp vụ việc vào diện khẩn cấp. Hồ sơ được chuyển tới Ủy ban Điều tra Kỷ luật ngày 10/10, trong khi quá trình xem xét vẫn được giữ kín cho đến khi kết thúc. Án đình chỉ có thể khiến Ronaldo vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển tháng 11.

Lên tiếng bảo vệ con trai, bà Dolores Aveiro - mẹ của Ronaldo - bày tỏ sự đau lòng trước cách mọi chuyện diễn ra và cho rằng đội tuyển chưa đánh giá đúng những cống hiến của anh. Mẹ Ronaldo nghẹn ngào cho rằng, con trai bà đáng lẽ ra có thể rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu thay vì chịu đựng cách ra đi khiến bà cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Cristiano Ronaldo và mẹ, bà Dolores Aveiro. Ảnh: maisfutebol