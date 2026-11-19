Theo Yonhap News, một phụ nữ ngoài 70 tuổi tại Hàn Quốc đã bị tuyên án 8 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm sau khi hành hung chị gái ruột ngoài 80 tuổi. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà nghe người quen nói chị gái có quan hệ ngoài luồng với chồng mình.

Ngày 17/10, Thẩm phán Heo Seong-min thuộc Tòa án quận Busan, Phòng hình sự số 10, cho biết đã tuyên phạt người phụ nữ họ A 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo 2 năm về tội gây thương tích do hành hung.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 20/2, tại một căn hộ ở Busan, bà A đã hành hung chị gái họ B, ngoài 80 tuổi, khiến nạn nhân bị thương với thời gian điều trị dự kiến 12 tuần.

Qua điều tra, người phụ nữ này trở nên tức giận sau khi nghe một người quen nói rằng chị gái có quan hệ tình cảm bất chính với chồng mình. Từ đó, bà tìm đến nhà chị gái và ra tay hành hung.

Tòa án quận Busan. Ảnh tư liệu của Yonhap News

Cụ thể, khi thấy chị gái đang ngồi trên giường, bà A túm tóc kéo nạn nhân ngã xuống sàn, sau đó dùng đầu gối đè lên vùng ngực.

Vụ việc khiến bà B bị gãy xương đùi trái và bầm tím đầu gối.

Trong quá trình xét xử, bị cáo phủ nhận việc dùng đầu gối đè lên ngực chị gái. Tuy nhiên, dựa trên lời khai của nạn nhân và các chứng cứ liên quan, tòa án không chấp nhận lời phủ nhận này.

Thẩm phán Heo cho biết mức độ thương tích mà bị cáo gây ra cho người chị cao tuổi là nghiêm trọng. Hai bên cũng không đạt được thỏa thuận hòa giải và bị cáo chưa thực hiện việc bồi thường, khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tòa cân nhắc việc bị cáo nhìn chung đã thừa nhận hành vi phạm tội, vụ việc có dấu hiệu xảy ra bột phát và người này chưa từng có tiền án, tiền sự để đưa ra mức án trên.