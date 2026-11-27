Clip chị gái đầy “bá khí” quát cái em sơ sinh nín bặt khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @hanibabyyy_)

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hài hước cực đáng yêu giữa hai chị em đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bé trai sơ sinh nằm trên giường, liên tục khóc. Cô chị gái khoảng 4 tuổi liền chạy tới ôm ấp vỗ về: “Chị đây, chị Hani đây”. Nghe tiếng chị, cậu bé nín ngay. Tuy nhiên, đến lần thứ hai em khóc, thay vì tiếp tục dỗ dành, cô chị lập tức thể hiện sự uy nghiêm, lớn tiếng quát em. Cậu em trai bỗng im bặt, nằm ngoan ngoãn trên giường.

Chưa hết, cô chị 4 tuổi còn cảnh cáo rằng nếu khóc tiếp sẽ phải “đi ra ngoài”, giọng điệu rất dứt khoát. “Khóc tiếp thì đừng trách nhé”. Em bé sơ sinh cứ như hiểu được lời chị gái, không còn khóc quấy ồn ào như trước, chỉ nằm nhìn xung quanh.

Cư dân mạng đua nhau bình luận về “khí chất bá đạo” và “cái uy” của bà chị tí hon: “Bé gái đúng chất chị cả, còn bé sơ sinh ra nhận ra mình phải nghe lời chị suốt đời. Tiếng khóc đang vang cả nhà mà chị chỉ cần lên tiếng một câu là trật tự được lập lại ngay”; “Đây chính là minh chứng cho câu nói trong nhà phải có người làm nóc. Bố mẹ có thể dỗ em bằng đủ mọi cách, nhưng chị gái thì không cần nhiều lời”; “Chị Hani còn chưa thạo đọc, chưa thạo viết nhưng kỹ năng quản lý mang tầm CEO. Bố mẹ ở nhà chắc cũng nhàn”...

Dân mạng khen ngợi chị gái có bá khí quát em cái là im lặng ngay, dù bé sơ sinh vẫn chưa hiểu gì. (Ảnh chụp màn hình)

Thế Thành bình luận: “Em bé chắc đang nghĩ mình vừa mới đến thế giới này, chưa kịp tìm hiểu bố mẹ yêu chiều như nào, thì đã đụng phải chị gái nghiêm túc là trùm của gia đình. Khóc cũng phải đúng giờ, muốn làm gì cũng phải xin phép chị. Nhìn vẻ mặt hoang mang của em bé đúng là nghi ngờ nhân sinh quan rồi”.

Tiến Phương chia sẻ: “Chị Hani chắc lớn lên phải tham gia casting loạt phim ‘Lật mặt’ mới đủ tầm. Lúc chị đang rảnh rỗi, thì chị yêu chiều, ôm ấp, dỗ dành để em nín khóc. Chứ mà khóc lúc đang bận học bài, thì em bé chỉ có ăn quát thay sữa, đôi khi còn bị bế luôn ra ngoài ý chứ”.

Xem clip, nhiều cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm với anh chị em của mình thời thơ ấu. “Hồi bé nhà tôi cũng có hai chị em, bố mẹ đi làm suốt nên chị thường phải trông tôi. Chị hơn tôi 6 tuổi nên quán xuyến hết mọi việc rất chu đáo. Duy nhất chỉ có lần, chị mải chơi khiến tôi bị ngã cầu thang sẹo trên trán. Đến nay mỗi lần kể lại, hai chị em đều cười nắc nẻ”, Nhật Anh kể.

Thủy Tiên viết: “Tôi là chị cả trong nhà, hồi 2 em trai mới sinh, tôi cũng háo hức lắm, cứ đòi mẹ cho bế em. Lớn hơn chút thì tôi thành người phụ trách trông các em mỗi khi bố mẹ đi làm. Chị em cãi nhau suốt ngày nhưng ai bắt nạt các em là tôi bênh ngay. Bây giờ hai đứa đã cao lớn hơn chị, nhưng mỗi lần về nhà vẫn hỏi chị có cần mua gì không”.

Việt Tú chia sẻ: “Nhà tôi có hai anh em, ngày bé anh trai thường phải đưa tôi đi học rồi đón về. Có hôm trời mưa, anh lấy áo mưa trùm kín cho em, hai đứa lội qua ruộng mía về cho đỡ ướt. Về tới nhà thì muộn, cả hai anh em bị gai mía đâm lởm chởm trên người, lấm lem bùn đất bị mẹ quát tơi bời. Đến khi lớn lên, vô tình nhắc lại chuyện cũ, hai anh em vẫn đổ lỗi tại nhau”.