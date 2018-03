Chị em sẽ muốn bỏ hết hộp nhựa hay màng bọc nion vì chiếc nắp co giãn đa năng này

Vừa an toàn, không độc hại, lại vô cùng đa dụng khi có thể bọc lên mọi bề mặt như hộp bát thủy tinh, nhựa, hay trái cây tươi như cam, dưa hấu… Tội gì mà không mua ngay bộ nắp đậy co giãn 'thần thánh' này về bọc thực phẩm?

Trong căn bếp nhỏ của gia đình thường luôn có sẵn những hộp nhựa lớn nhỏ và giấy nilon để lưu trữ và bọc thực phẩm thừa sau khi sử dụng không hết. Tuy nhiên, bạn có biết rằng việc sử dụng túi nilon bọc thức ăn không những không an toàn cho sức khỏe mà còn là một trong số những nguyên nhân khiến môi trường ô nhiễm do lượng rác thải nilon gây ra?

Bộ nắp đậy Unilid tiện lợi thay thế cho hàng tấn túi nilon bọc thực phẩm thải ra môi trường mỗi ngày.

Chính vì thế, nắp đậy đa năng Unilid “thần thánh” đã ra đời và giúp các chị em giải quyết mọi vấn đề trong nhà bếp mà không cần lục tìm trong đống hộp nhựa lộn xộn phù hợp với nắp đậy, hay lo lắng hại sức khỏe khi bọc thực phẩm bằng giấy nilon.

Nắp đậy đa năng Unilid làm từ chất liệu silicon dẻo có độ đàn hồi, co giãn tốt và đã được kiểm chứng an toàn cho người sử dụng bởi cục quản lý FDA (Mỹ). Một bộ nắp đậy Unilid gồm từ 3-5 chiếc nắp silicon, với màu sắc trắng hoặc xanh dương dễ sử dụng và kích thước to nhỏ khác nhau (đường kính từ 6.5cm tới 21cm).

Nắp đậy được làm bằng chất liệu silicon dẻo, có độ đàn hồi tốt.

Bộ nắp đậy có từ 3-5 chiếc theo các kích cỡ khác nhau, phù hợp gắn lên từng bề mặt to nhỏ,...

Thậm chí còn có thể sử dụng để bọc trái cây khi chưa dùng hết, hay những loại hộp vuông, góc cạnh.

Loại nắp đậy này có thể kéo giãn để phù hợp bọc lên nhiều bề mặt như bát sứ, nhựa, hộp đựng tròn hoặc vuông,…thậm chí bạn còn có thể dùng nắp Unilid để bọc những bề mặt góc cạnh, trái cam hay dưa hấu dùng dở. Nắp đậy Unilid được thiết kế với 4 góc cầm tiện lợi đối xứng nhau, vì thế việc bọc hay gỡ nắp ra khỏi bát, hộp không hề gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ bọc được nhiều bề mặt khác nhau, Unilid còn được “ca ngợi” với khả năng bám chặt miệng bình, hộp đến mức không làm trào, đổ hay rò nước bên trong khi nghiêng và dốc ngược hộp. Hơn nữa, nắp Unilid cũng an toàn khi bọc thực phẩm để trong tủ đá hay cho vào lò vi sóng, làm nắp đậy xoong nồi khi làm nóng lại thức ăn.

Đặc biệt, nắp có khả năng bám rất chắc, bạn sẽ không phải lo gặp tình trạng rò nước khi nghiêng hộp.

Nắp đậy còn được thiết kế 4 góc cầm tiện lợi dễ dàng nắp hay tháo đồ.

Với chất liệu silicon dẻo nhưng nắp Unilid rất dễ vệ sinh, bạn chỉ cần rửa với nước sạch mà không mất công kỳ cọ vất vả, hoặc nếu hơi lười biếng, bạn hoàn toàn có thể vệ sinh chúng bằng máy rửa chén. Những chiếc nắp này chắc chắn cũng sẽ tiết kiệm diện tích hơn nhiều so với “cả tá” nắp đậy chồng chất trong ngăn tủ bếp nhà bạn khi có thể để chồng lên nhau, bớt cồng kềnh.

Một cải tiến mới mà không phải loại nắp giữ thực phẩm nào cũng được thiết kế, đó chính là núm ghi nhớ thời gian thuận tiện để các chị em quản lý đồ ăn trong tủ.

Ưu điểm đặc biệt nhất của nắp đậy Unilid là trên nắp có núm ghi nhớ thời gian từ thứ 2 đến chủ nhật, nhắc nhở các bà nội trợ tuổi thọ đồ ăn, nhờ vậy mà thuận tiện hơn rất nhiều cho việc quản lý đồ ăn thừa trong tủ lạnh.

Nhà sản xuất cũng hỗ trợ đổi nắp hỏng cho người dùng với chương trình “1 đổi 1”, áp dụng với những nắp đậy vô tình bị rách hoặc thủng trong quá trình sử dụng.

Bạn hoàn toàn có thể dùng nắp Unilid trong lò vi sóng hay tủ đá,...

khi bị bẩn có thể dễ dàng rửa sạch bằng tay hoăc máy rửa chén.

Tuy nhiên, để mua bộ nắp đậy vô cùng tiện ích này bạn sẽ phải bỏ ra số tiền là 340 nghìn đồng cho 3-5 chiếc nắp kích cỡ khác nhau. Một số người cho rằng đây là một mức giá khá “chát” cho chỉ 3 chiếc nắp nhựa, nhưng thực tế, với công dụng đa năng mà chúng mang lại thì có lẽ mức giá này khá phù hợp cho các bà nội trợ tin dùng.

Ngọc Quỳnh (Theo Coolthings)