Theo Page Six, trong tập mới nhất của podcast Khloé in Wonder Land, Khloé Kardashian đã có cuộc trò chuyện với người bạn thân La La Anthony, đồng thời tiết lộ trải nghiệm làm đẹp đáng nhớ trong chuyến du lịch Hàn Quốc vào tháng 8/2025.

Nữ người mẫu 42 tuổi cho biết cô và chị gái Kim Kardashian đã hào hứng thử đủ loại phương pháp làm đẹp tại quốc gia nổi tiếng với những công nghệ chăm sóc da tiên tiến. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi.

Khloé Kardashian đã có cuộc trò chuyện với người bạn thân La La Anthony.

"Kim và tôi trở về với gương mặt biến dạng, còn bạn thì trở về với vẻ ngoài xinh đẹp. Chuyến bay còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Kim trông giống nhân vật Stewie trong phim hoạt hình Family Guy", Khloé Kardashian hài hước nhớ lại.

La La Anthony cũng tiết lộ rằng cả nhóm đã dành phần lớn thời gian trong chuyến đi để ở trong khách sạn vì tình trạng ngoại hình khiến họ không thể thoải mái ra ngoài. "Ngay ngày đầu tiên, chúng tôi đã làm hỏng gương mặt của mình. Sau đó, chúng tôi chỉ biết ngồi trong phòng khách sạn", Khloé Kardashian kể.

Đáng chú ý, em gái Kim Kardashian thừa nhận bản thân thậm chí không biết chính xác những liệu trình mà mình đã thực hiện.

"Nếu có ai hỏi, chúng tôi cũng không biết mình đã làm gì vì chỉ đơn giản là tin tưởng các bác sĩ. Có một phiên dịch viên ở đó. Chúng tôi cứ đồng ý với mọi thứ. Sau đó, bạn nằm lên bàn, họ thực hiện một số thủ thuật và bạn mới ngỡ ngàng tự hỏi: 'Ồ, hóa ra đây là những gì mình vừa đồng ý sao?'", nữ ngôi sao chia sẻ.

Tình trạng gương mặt của Kim Kardashian sau chuyến đi nghiêm trọng đến mức bà Kris Jenner - mẹ ruột của hai chị em đã bật khóc khi nhìn thấy con gái. Bà thậm chí còn lo lắng hỏi Kim Kardashian liệu cô có khiến gương mặt mình bị hủy hoại vĩnh viễn hay không.

Kim Kardashian và Khloé Kardashian.

May mắn là theo lời Khloé Kardashian, ngoại hình của cả hai sau đó đã dần trở lại bình thường và không để lại ảnh hưởng lâu dài. Bất chấp trải nghiệm đáng nhớ này, Khloé Kardashian vẫn hài hước nói: "Vui lắm, chúng ta cần làm lại lần nữa".

Trước đó, trong chuyến đi Hàn Quốc vào tháng 8/2025, Kim Kardashian từng chia sẻ nhiều hình ảnh ghi lại quá trình trải nghiệm các phương pháp làm đẹp. Trong một bức ảnh, nữ tỷ phú xuất hiện với gương mặt đỏ ửng, phần lông mày và đường chân tóc được che bằng băng dính. Một hình ảnh khác ghi lại khoảnh khắc chuyên viên tiêm một chất lỏng sẫm màu vào cánh tay cô.

Chuyên gia làm đẹp Vanessa Lee, người đồng hành cùng chị em Kardashian trong chuyến đi, từng tiết lộ với Entertainment Tonight rằng cô đặc biệt quan tâm đến các công nghệ điều trị tăng sắc tố, thiết bị làm săn chắc cơ thể và những liệu pháp kích thích tái tạo da tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ chính xác Kim Kardashian và Khloé Kardashian đã thực hiện những thủ thuật nào khiến gương mặt thay đổi như lời kể. Câu chuyện của chị em Kardashian cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ các phương pháp làm đẹp, những rủi ro tiềm ẩn cũng như trao đổi đầy đủ với bác sĩ trước khi quyết định thực hiện bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào.