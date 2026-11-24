Đoàn Quân đội giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100 m hỗn hợp nam nữ với thành tích 3 phút 58 giây 95. Đáng chú ý, đội hình của đoàn có hai chị em ruột Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Quang Thuấn.

Ánh Viên và em trai Quang Thuấn cùng góp mặt trong đội hình tiếp sức của đoàn Quân đội. Đây là khoảnh khắc đặc biệt khi hai chị em có dịp sát cánh, cùng chinh phục tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trần Hưng Nguyên đảm nhận lượt bơi đầu tiên ở nội dung ngửa, tạo lợi thế cho đội Quân đội trước khi trao lượt cho đồng đội Nguyễn Thúy Hiền.

Ở lượt bơi ếch, kình ngư 17 tuổi Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục duy trì lợi thế cho đoàn Quân đội.

Nguyễn Quang Thuấn đảm nhận lượt bơi bướm, tiếp nối phần thi của Thúy Hiền. Kình ngư 20 tuổi cùng chị gái Ánh Viên trở thành hai thành viên trong gia đình góp mặt ở đội hình chiến thắng.

Ánh Viên đảm nhận lượt bơi tự do cuối cùng, hoàn thành phần thi với thành tích 56 giây 51. Cô góp công đưa đội Quân đội cán đích đầu tiên với tổng thời gian 3 phút 58 giây 95.

Thành tích 3 phút 58 giây 95 giúp đội Quân đội phá kỷ lục đại hội cũ 4 phút 02 giây 13 do đoàn TP.HCM thiết lập năm 2022. Đội cũng vượt qua kỷ lục quốc gia 4 phút 01 giây 01 được xác lập vào năm 2025.

Niềm vui của các thành viên đội Quân đội sau khi xác lập hai kỷ lục mới. Với Ánh Viên và Quang Thuấn, tấm huy chương vàng tiếp sức càng trở nên đặc biệt khi hai chị em ruột cùng đứng trên bục chiến thắng.

Trước nội dung tiếp sức, Ánh Viên đã giành huy chương vàng 100 m ngửa nữ với thành tích 1 phút 02 giây 75. Cô phá kỷ lục đại hội cũ 1 phút 03 giây 71 do chính mình thiết lập năm 2018, khép lại buổi tối với hai dấu ấn đáng nhớ ở tuổi 30.