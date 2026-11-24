Ở phần thi này, Trần Hưng Nguyên mở màn ở nội dung 100m ngửa và về đầu với thành tích 56 giây 80. Sang lượt bơi 100m ếch, Thúy Hiền gặp bất lợi khi phải cạnh tranh với Nguyễn Hữu Kim Sơn của đoàn Đà Nẵng, nhưng vẫn duy trì khoảng cách không quá lớn.

Bước ngoặt đến ở lượt bơi 100m bướm. Nguyễn Quang Thuấn thi đấu xuất sắc, tạo lợi thế khoảng 6 giây so với đoàn Đà Nẵng trước khi hoàn thành phần thi. Đến lượt cuối, Ánh Viên đảm nhận nội dung 100m tự do. Với khoảng cách an toàn được đồng đội tạo ra, nữ kình ngư kỳ cựu cán đích đầu tiên, đưa đoàn Quân đội giành HCV.

Ánh Viên và em trai Quang Thuấn cùng tỏa sáng, góp công giúp đoàn Quân đội giành HCV, phá kỷ lục ở nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: FBNV

Thành tích 3 phút 58 giây 95 giúp đội Quân đội phá kỷ lục quốc gia cũ là 4 phút 01 giây 01 và kỷ lục Đại hội 4 phút 02 giây 13. Trong chiến thắng ấy, Quang Thuấn tạo lợi thế quan trọng, còn Ánh Viên hoàn thành nhiệm vụ ở lượt bơi cuối. Hai chị em cùng góp mặt trong một cột mốc đáng nhớ của bơi lội Việt Nam.

Câu chuyện của họ càng đặc biệt khi nhìn lại hành trình riêng. Ánh Viên từng là biểu tượng lớn của bơi lội Việt Nam, sở hữu 25 HCV SEA Games và nhiều thành tích quốc tế. Trong khi đó, Quang Thuấn trưởng thành sau cái bóng rất lớn của người chị. Tại SEA Games 31 và 32, anh đều giành HCB nội dung 400m hỗn hợp nam. Đến SEA Games 33, Quang Thuấn xuất sắc giành HCV cùng nội dung, từng bước khẳng định vị trí của mình.

Đằng sau thành công của Quang Thuấn có sự đồng hành đặc biệt từ Ánh Viên. Anh từng chia sẻ không cảm thấy áp lực vì là em trai của một kình ngư nổi tiếng, trái lại xem đó là niềm tự hào và động lực để nỗ lực. Ánh Viên cũng thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm và nhắc nhở em khi thi đấu. Sau khi Quang Thuấn giành HCV SEA Games 33, cô đã xúc động nhắn rằng mình hiểu những nỗ lực mà em đã trải qua suốt 10 năm.

Từ người chị từng thống trị đường đua xanh đến người em đang khẳng định tên tuổi, Ánh Viên và Quang Thuấn giờ đây cùng đứng trên bục chiến thắng. Hai chị em cùng góp công phá kỷ lục tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, tạo nên dấu ấn đặc biệt của bơi lội Quân đội.