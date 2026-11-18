Sáng 18/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, công nhận chức danh Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn trao quyết định công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; ông Hà Đức Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Đức Nguyên công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công bố quyết định công nhận anh Lê Hà Khương Anh giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Lê Hà Khương Anh.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Bí Thư Trung ương Đoàn yêu cầu lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lào Cai cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị Dương Thị Vui - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, chị Dương Thị Vui - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khẳng định, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân.

Trên cương vị mới, tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn. Chị Dương Thị Vui đã xuất sắc vượt qua 7 thí sinh và được giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai đối với chị Dương Thị Vui.

Ngày 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn bầu kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Dương Thị Vui được bầu với số phiếu tín nhiệm 100%.

Quá trình công tác chị Dương Thị Vui - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: - 9/2014 – 10/2014: Cán bộ hợp đồng Văn phòng Huyện ủy Văn Chấn. - 11/2014 – 4/2015: Cán bộ hợp đồng Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Chấn. - 5/2015 – 6/2017: Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Chấn. - 7/2017 – 4/2019: Phó Bí thư Huyện Đoàn Văn Chấn. - 5/2019 – 12/2019: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh Đoàn Yên Bái. - 01/2020 – 3/2021: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Yên Bái. - 4/2021 – 8/2022: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Yên Bái. - 9/2022 – 6/2025: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái. - 7/2025 - 11/2026: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, kiêm Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai. Từ tháng 11/2026: Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.