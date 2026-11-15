Chỉ được gia hạn hợp đồng một lần đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thông tư có 4 chương, 21 điều, quy định trình tự thực hiện từ đề xuất, xét duyệt, thẩm định kinh phí, phê duyệt, ký hợp đồng; quản lý, tổ chức thực hiện; đánh giá cuối kỳ đến đăng ký kết quả và chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với nhiệm vụ/cụm nhiệm vụ/chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Bộ Quốc phòng (gọi tắt là nhiệm vụ) sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, bao gồm một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng; nhiệm vụ phát triển công nghệ; nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội; nhiệm vụ đổi mới sáng tạo dựa trên đổi mới công nghệ, sáng tạo công nghệ, nâng cao hiệu suất công nghệ; nhiệm vụ giải mã công nghệ; nhiệm vụ mua bí quyết công nghệ.

Nhóm nghiên cứu của Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) lắp đặt bộ điều khiển trung tâm hệ thống đặc biệt trên xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Ảnh: MINH MẠNH

Đáng chú ý, tại Điều 14 quy định điều chỉnh hợp đồng giao thực hiện nhiệm vụ nêu rõ, việc gia hạn thời gian hợp đồng chỉ được thực hiện một lần. Thời gian gia hạn tối đa 12 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ 24 tháng trở lên, tối đa 6 tháng đối với nhiệm vụ có thời gian thực hiện dưới 24 tháng. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Việc gia hạn được xem xét khi đề nghị được gửi trước thời điểm kết thúc hợp đồng ít nhất một tháng.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định tại thông tư này ban hành hoặc hoàn thiện quy định nội bộ về quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ quan, đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế. Việc ban hành quy định nội bộ phải bảo đảm không đặt thêm thủ tục, hồ sơ, tiêu chí, điều kiện trái hoặc vượt quy định của thông tư và pháp luật có liên quan.

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