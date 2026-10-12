Chỉ đưa vào luật những nội dung thực sự cần thiết, đủ cơ sở thực tiễn và điều kiện thực hiện

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, chỉ đưa vào dự án luật những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách, có đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và điều kiện thực hiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng sửa manh mún, thiếu tính hệ thống.

Đối với sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với 4 nội dung mới được bổ sung. Đề nghị Bộ Y tế bổ sung vào báo cáo giải trình nội dung làm rõ tính đặc thù của thiết bị y tế, thuộc nhóm hàng hóa đặc biệt được phân loại theo 4 mức độ rủi ro; nghiên cứu, bổ sung và làm rõ các yêu cầu theo ý kiến của cơ quan thẩm tra đối với hai nội dung tại Điều 110 còn có ý kiến khác nhau. Trường hợp cần thiết, Bộ Y tế tiếp tục trao đổi với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp để thống nhất phương án, bảo đảm hồ sơ trình Quốc hội không còn những vấn đề chưa được thống nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp

Đối với sửa đổi Luật Dược, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý giá thuốc nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn, tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người bệnh. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý giá thuốc; bảo đảm các quy định phải thống nhất với pháp luật về giá, bảo đảm minh bạch, khả thi, không ảnh hưởng đến nguồn cung và khả năng tiếp cận thuốc của người dân.

Cùng với đó, cần nghiên cứu giải pháp đồng bộ để quản lý, kiểm soát giá thuốc từ khâu sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, cung ứng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng và vận hành đồng bộ cơ sở dữ liệu về dược, trong đó có dữ liệu giá thuốc, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình về dự án Luật

Đối với việc sửa đổi Luật Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước; phân định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ khi bãi bỏ Điều 29, phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện phân cấp, phân quyền.

Đối với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cần quy định rõ cơ chế quản lý, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm, bao gồm việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động đối với cơ sở không đáp ứng điều kiện. Qua đó, bảo đảm chất lượng dịch vụ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại, lợi dụng người cao tuổi, nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật

Nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương tổng kết việc thi hành Luật từ năm 2009, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi toàn diện, đáp ứng yêu cầu già hóa dân số, nâng cao chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Đối với việc sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; làm rõ phạm vi người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước thuộc diện điều chỉnh, căn cứ xác định và hỗ trợ mức đóng giữa các nhóm đối tượng. Các quy định cần phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh phát biểu

Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ thời điểm có hiệu lực, quy định chuyển tiếp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, không để phát sinh khoảng trống pháp lý, gián đoạn hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Văn hóa và Xã hội cùng các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chương trình lập pháp và hồ sơ dự án luật; tiếp thu, giải trình rõ những vấn đề đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu tại Phiên họp thứ 6 và Phiên họp thứ 7.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu

+ Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai.