Chỉ đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng khi không còn lựa chọn khác

Chiều 4/11, phát biểu tại phiên thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Phan Thị Thùy Linh (Đoàn Thanh Hoá) bày tỏ sự tán thành với việc sửa đổi luật, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ công phu, kỹ lưỡng của cơ quan chủ trì soạn thảo. Theo đại biểu, dự thảo đã thiết kế được nhiều chính sách theo hướng phân cấp mạnh, rút gọn thủ tục nhưng vẫn bảo đảm quyền của người bị xử lý vi phạm hành chính.

Quan tâm nội dung quy định về giáo dục dựa vào cộng đồng đối với người chưa thành niên tại Điều 121 và Điều 128 của dự thảo luật, đại biểu Phan Thị Thùy Linh bày tỏ sự tán thành với quy định tại khoản 1 Điều 121 theo hướng chỉ đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng khi không có biện pháp xử lý nào khác phù hợp hơn.

Để làm rõ vấn đề, đại biểu đưa ra tình huống một em nhỏ 13 tuổi thuộc diện được Tòa án xem xét đưa vào trường giáo dưỡng, đã nghỉ học nhưng có nơi cư trú ổn định; cha mẹ cam kết bằng văn bản sẽ quản lý, giáo dục con; nhà trường cũng sẵn sàng tiếp nhận em trở lại lớp học.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh bày tỏ sự tán thành với quy định tại khoản 1 Điều 121 theo hướng chỉ đưa người chưa thành niên vào trường giáo dưỡng khi không có biện pháp xử lý nào khác phù hợp hơn.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 128 dự thảo, để được giáo dục tại cộng đồng, người chưa thành niên phải đáp ứng thêm điều kiện đang theo học. Như vậy, dù đã có nơi cư trú, có cam kết của cha mẹ và sự sẵn sàng tiếp nhận của nhà trường, Tòa án vẫn chưa có cơ sở để lựa chọn phương án giáo dục tại cộng đồng nếu em nhỏ không đáp ứng điều kiện đang theo học.

Đại biểu hiểu rằng, điều kiện này được đặt ra nhằm bảo đảm người chưa thành niên có môi trường giáo dục ổn định. Tuy nhiên, chính khoản 4 Điều 128 của dự thảo cũng cho phép các em được đi học và học nghề trong thời gian giáo dục tại cộng đồng.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo sửa riêng điều kiện về việc học tại khoản 1 Điều 128 theo hướng Tòa án được xem xét cả trường hợp người chưa thành niên đã nghỉ học nhưng có cơ sở giáo dục cam kết sẽ tiếp nhận và có kế hoạch hỗ trợ để các em trở lại lớp. Theo đại biểu, quy định như vậy vẫn bảo đảm mục tiêu của dự thảo luật, đồng thời không khép lại cơ hội sửa sai của một đứa trẻ vào đúng thời điểm các em cần gia đình và nhà trường cùng chung tay đón trở về.

Giải trình nội dung này, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đối với các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, gồm biện pháp quản lý tại gia đình và biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, đề xuất bổ sung một số trường hợp.

Cụ thể, bổ sung trường hợp người thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu được xem xét áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; trường hợp người thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng được xem xét áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng.

Việc bổ sung các quy định này nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên, thống nhất với nguyên tắc ưu tiên áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định tại Luật Tư pháp người chưa thành niên.