Chiều 17-11, Chi đội Kiểm ngư số 4 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chi đội, toàn đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, trong đó một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Huấn luyện; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; tuần tra, kiểm soát ngư trường, tìm kiếm cứu nạn ngư dân trên biển. Đơn vị đã phối hợp thực hiện chương trình “Tết hải đảo”, chương trình“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”... Trong năm, chi đội có hơn 110 lượt tàu hoạt động trên biển, đi được hơn 160.000 hải lý an toàn.

Trong năm, chi đội đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho 322 lượt tàu cá với 1.623 ngư dân; tuyên truyền qua kênh liên lạc nghề cá cho 1.725 lượt tàu cá với 18.655 lượt ngư dân; phát 1.097 tờ rơi, 375 cờ Tổ quốc; thực hiện 8 lượt cứu hộ, cứu nạn, cứu kéo 4 tàu cá... Cùng với đó, đơn vị thực hiện tốt hoạt động dân vận trên địa bàn đóng chân với việc phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân; tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách và Nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết...

Chỉ huy chi đội trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2027, đơn vị tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ngư trường, nguồn lợi thủy sản, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, quyết tâm cùng các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và vai trò của các tổ chức...

Dịp này, chi đội khen thưởng 11 tập thể, 180 cá nhân có thành tích xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.