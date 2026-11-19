Ngày 19-11, Chi đội Kiểm ngư số 4 phối hợp với Đồn Biên phòng Cam Ranh và Ban Quản lý Cảng cá Đá Bạc tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân phường Cam Linh.

Các đơn vị tuyên truyền, tặng cờ Tổ quốc và trao quà cho ngư dân.

Cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tuyên truyền cho hơn 180 chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân đang neo đậu tại Cảng cá Đá Bạc. Nội dung tập trung phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản; một số quy định cơ bản tại Nghị định số 246 ngày 29-6-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; các quy định về thiết bị giám sát hành trình; những hành vi vi phạm IUU có thể bị xử lý hình sự và một số vụ việc vi phạm điển hình đã được xử lý.

Dịp này, Chi đội Kiểm ngư số 4 cấp phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU, tặng 200 lá cờ Tổ quốc và 10 suất quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân trong khai thác hải sản, ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn. Đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, thắt chặt sự phối hợp giữa các đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương.