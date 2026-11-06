Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản, thiết thực và phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn các em nhận biết hệ thống biển báo giao thông thường gặp, cách đi bộ an toàn, sang đường đúng quy định, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; đồng thời chỉ ra những hành vi nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn giao thông như chạy nhảy, đùa nghịch dưới lòng đường, sang đường thiếu quan sát, đi xe đạp dàn hàng ngang, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…

Báo cáo viên Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Núi Thành (Phân hiệu 4).

Hướng dẫn trực tiếp các em học sinh những tình huống khi tham gia giao thông.

Các nội dung được truyền đạt bằng gần gũi, dễ hiểu, gắn với những tình huống thường gặp trong cuộc sống hằng ngày của các em. Thông qua trao đổi, đặt câu hỏi và giải đáp trực tiếp, cán bộ tuyên truyền của Chi đội Kiểm ngư số 3 đã giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, nhận diện những nguy cơ mất an toàn và biết cách xử lý phù hợp khi tham gia giao thông.

Thông qua hoạt động, Chi đội Kiểm ngư số 3 mong muốn mỗi em học sinh không chỉ tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông, hình thành văn hóa tham gia giao thông từ khi còn nhỏ, mà còn trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình, tích cực nhắc nhở ông bà, cha mẹ và người thân thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông. Qua đó, góp phần xây dựng ý thức tự giác, trách nhiệm và văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3 đối với công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thế hệ trẻ. Đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm ngư gần gũi, trách nhiệm, vì cuộc sống bình yên và sự phát triển của cộng đồng.