Chi đội Kiểm ngư số 3 tích cực chuẩn bị Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3 tích cực sơn sửa, làm mới từng chi tiết nhỏ trên con tàu

Trên các tàu của Chi đội Kiểm ngư số 3, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ sơn sửa, bảo quản máy móc, trang bị kỹ thuật đến tổ chức huấn luyện, ôn luyện kiến thức chuyên ngành. Mỗi cán bộ, nhân viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung khắc phục những hạn chế, nâng cao khả năng khai thác, sử dụng trang bị và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Tích cực sơn sửa, bảo quản trang bị kỹ thuật

Xác định hội thi, hội thao là dịp kiểm tra, đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện và khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật, Đảng ủy, Chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị trên từng nội dung.

Trong đó, chú trọng quán triệt mục đích, yêu cầu, quy chế hội thi; xây dựng kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng trang bị, tổ chức ôn luyện phù hợp và xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Đối với nội dung hội thi tàu tốt, cán bộ, nhân viên tranh thủ thời gian, khắc phục điều kiện thời tiết nắng, mưa để sơn sửa thân tàu, bảo quản máy móc, kiểm tra từng hạng mục trang bị. Công việc không chỉ nhằm bảo đảm tàu thuyền chính quy, sạch đẹp mà quan trọng hơn là duy trì tính đồng bộ, an toàn và khả năng hoạt động ổn định của các hệ thống kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tổ chức huấn luyện làm chủ trang bị, máy móc hiện đại

Song song với công tác kỹ thuật, các tàu tăng cường huấn luyện, luyện tập các bảng bố trí công tác như thả, nhổ neo; rời, cập bến; hành trình trong luồng thủy hẹp; đấu tranh bảo vệ sức sống tàu; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu lạ trên biển.

Các nội dung huấn luyện được kết hợp với ôn luyện kiến thức chuyên ngành, rèn luyện thao tác và khả năng phối hợp giữa các vị trí trên tàu. Cán bộ, nhân viên tranh thủ cả ngày lẫn đêm để củng cố kỹ năng, nâng cao năng lực xử trí những tình huống thường gặp trong quá trình hoạt động trên biển.

Tranh thủ thời gian ôn luyện, củng cố kiến thức chuyên ngành

Đối với Chi đội Kiểm ngư số 3, quá trình chuẩn bị, huấn luyện và rèn luyện thường xuyên không chỉ hướng đến kết quả hội thi mà còn góp phần củng cố nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng trang bị, khả năng phối hợp và xử trí tình huống trên biển.

Từ việc bảo dưỡng từng thiết bị đến luyện tập thành thục các phương án công tác, những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Chi đội góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm tàu thuyền hoạt động an toàn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.