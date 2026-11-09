Chi đội Kiểm ngư số 3 phối hợp tuyên truyền pháp luật về tình hình địa bàn

Tại hội nghị, các báo cáo viên Công an xã Núi Thành đã truyền đạt, thông tin đến cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3 các nội dung về: Tình hình tội phạm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2026, nhất là tình hình tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng, tội phạm ma túy; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo, xâm nhập dữ liệu, phát tán thông tin xấu độc; các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn... Đồng thời, báo cáo viên cũng trao đổi và giải đáp những những câu hỏi của cán bộ, nhân viên trong Chi đội về pháp luật.

Đồng chí Vũ Thành Long, cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 3 phát biểu tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long, cán bộ Chi đội Kiểm ngư số 3 cảm ơn những nội dung tuyên truyền bổ ích, thiết thực của đồng chí báo cáo viên công an xã Núi Thành; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan công an trên địa bàn trong công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn.

Trung tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng Công an xã Núi Thành tuyên truyền pháp luật.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Đồng thời, giúp cán bộ, nhân viên trong Chi đội nắm vững kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật.