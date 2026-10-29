Chi đoàn Vụ Chính sách tiền tệ xung kích ứng dụng AI, lan toả tinh thần 'Bình dân học vụ số'

Buổi chia sẻ diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi. Các đoàn viên tham dự tích cực trao đổi kinh nghiệm, hiểu biết nhằm lan tỏa kiến thức, kỹ năng của mỗi cá nhân tới các đoàn viên trong Vụ, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đoàn viên Chi đoàn Vụ Chính sách tiền tệ trình bày sáng kiến tại Buổi chia sẻ

Điểm nhấn của buổi chia sẻ là các sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn công việc. Đoàn viên tại các phòng chủ động tìm tòi, ứng dụng công cụ số vào nhiệm vụ hằng ngày, kiểm chứng hiệu quả, sau đó hệ thống hóa thành cách làm cụ thể để chia sẻ, nhân rộng trong toàn Vụ. Hai sáng kiến, kỹ năng số tiêu biểu được giới thiệu.

Sử dụng AI - trợ lý đắc lực trong xử lý, sàng lọc thông tin

Trong công việc, cán bộ, đoàn viên Phòng Nghiên cứu Kinh tế thường xuyên phải tiếp cận, xử lý khối lượng lớn báo cáo, ấn phẩm của các tổ chức quốc tế uy tín như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), các ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính quốc tế… cùng các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, học thuật. Việc đọc, chọn lọc và phân tích toàn diện nguồn tài liệu này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, trong khi yêu cầu về tính kịp thời của công tác tham mưu ngày càng cao. Từ thực tiễn đó, cán bộ, đoàn viên Phòng Nghiên cứu Kinh tế đã chủ động ứng dụng công cụ AI để hỗ trợ khai thác thông tin, xử lý và sàng lọc nội dung chính của các báo cáo quốc tế.

Việc ứng dụng AI tập trung vào chắt lọc các luận điểm quan trọng, nhận diện xu hướng nổi bật và tổng hợp khuyến nghị chính sách, phục vụ trực tiếp công tác cập nhật thông tin, phân tích, dự báo và xây dựng báo cáo chuyên môn. Thực tiễn triển khai cho thấy, ứng dụng AI trong tóm tắt tài liệu đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận các nguồn thông tin có dung lượng lớn, giúp cán bộ nhanh chóng nắm bắt, sàng lọc nội dung cốt lõi thay vì phải đọc toàn văn những báo cáo dài hàng chục, hàng trăm trang trong điều kiện hạn chế về thời gian và nguồn lực. Nhờ đó, công tác nghiên cứu được hỗ trợ hiệu quả hơn, đặc biệt trong việc theo dõi sát diễn biến kinh tế quốc tế và nhận diện sớm những yếu tố có thể tác động đến điều hành chính sách tiền tệ trong nước.

Trong quá trình ứng dụng, AI được xác định là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò phân tích, đánh giá của cán bộ. Kết quả do AI tổng hợp đều được đối chiếu với tài liệu gốc trước khi sử dụng. Việc ứng dụng chỉ áp dụng đối với nguồn tài liệu công khai, bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn thông tin.

Ứng dụng AI để ghi chép thông tin

Hiện nay, nhiều lượt công chức Vụ Chính sách tiền tệ tham gia các chương trình, khóa học của tổ chức nước ngoài như IMF, SEACEN… hoặc các khóa đào tạo trong nước nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đây là cơ hội để công chức trẻ, thanh niên trong Vụ nâng cao năng lực, chuyên môn thông qua kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia tại các chương trình, hội thảo quốc tế.

Để tận dụng tối đa cơ hội này, việc lĩnh hội đầy đủ kiến thức từ các hội thảo, khóa học có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, cán bộ, đoàn viên Phòng Chính sách tái cấp vốn đã chủ động tìm hiểu, sử dụng phần mềm Soniox – nền tảng AI giọng nói – để ghi chép, thu thập đầy đủ thông tin, qua đó hình thành nguồn tài nguyên kiến thức, thông tin để lưu trữ, sử dụng chung cho cán bộ Vụ Chính sách tiền tệ.

Toàn cảnh buổi chia sẻ

Soniox là nền tảng AI giọng nói đa ngôn ngữ, cung cấp các giải pháp chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) và dịch thuật theo thời gian thực. Phần mềm có một số tính năng nổi bật như nhận diện đa ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt; ghi chép, dịch thuật lời nói theo thời gian thực, có hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt; tích hợp AI để hỗ trợ xử lý theo yêu cầu như tổng hợp ngắn gọn, chắt lọc thông tin, lập báo cáo chi tiết hoặc tóm tắt… Thực tế áp dụng cho thấy, phần mềm đã hỗ trợ hiệu quả công chức tham gia học tập trong việc ghi chép, tổng hợp và lĩnh hội đầy đủ thông tin, kiến thức của khóa học.

Qua buổi chia sẻ, các đoàn viên trong Vụ Chính sách tiền tệ được nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng thời được trang bị thêm kỹ năng số để ứng dụng trong học tập và công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Các sáng kiến được giới thiệu có tính ứng dụng cao, dễ triển khai và có thể nhân rộng tại các phòng trong Vụ, góp phần đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Buổi chia sẻ là hoạt động thiết thực của Chi đoàn Vụ Chính sách tiền tệ trong triển khai Kế hoạch số 985/KH-CSTT1 của Vụ, đồng thời khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số tại đơn vị. Thời gian tới, Chi đoàn Vụ Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì hình thức sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng số; khuyến khích đoàn viên nghiên cứu, đề xuất và chia sẻ sáng kiến mới; phối hợp với các phòng trong Vụ tổng hợp, chuẩn hóa những cách làm hiệu quả để áp dụng rộng rãi trên cơ sở bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, góp phần cùng toàn Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, điều hành chính sách tiền tệ trong giai đoạn mới.