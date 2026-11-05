Chi đoàn VKSND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức phiên tòa giả định

Đoàn viên vai Kiểm sát viên công bố Cáo trạng tại phiên tòa giả định. (Ảnh:Văn Triết)

Theo đó, Chi đoàn VKSND tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Chi đoàn TAND tỉnh và Chi đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên tòa giả định xét xử tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 255 và 249 Bộ luật Hình sự.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Bùi Văn Đằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chí Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo địa phương cùng đại diện Ban Chấp hành các Chi đoàn VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; xã đoàn Quới An, Trung Thành, Trung Hiệp; Ban Thanh niên Công an tỉnh và khoảng 220 đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu và người tham dự được theo dõi diễn biến phiên tòa giả định với đầy đủ các trình tự, thủ tục của một phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự. Các đoàn viên, thanh niên thuộc ba Chi đoàn trực tiếp đảm nhận các vai diễn trong phiên tòa, từ Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa đến những người tham gia tố tụng khác.

Nội dung phiên tòa được xây dựng theo vụ án đã xảy ra trong thực tiễn, diễn biến phiên tòa thể hiện đúng quá trình giải quyết vụ án từ khi khai mạc phiên toà, công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến khi Hội đồng xét xử nghị án và tuyên án.

Đoàn viên vai người làm chứng trả lời câu hỏi tại phần xét hỏi. (Ảnh:Văn Triết)

Trong đó, đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh đảm nhận vai Kiểm sát viên đã thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân thông qua việc giữ quyền công tố tại phiên tòa, tham gia xét hỏi, phân tích, đánh giá các chứng cứ, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; đồng thời trình bày luận tội, đề nghị áp dụng mức án tương xứng với hành vi của từng bị cáo. Qua đó, giúp những người tham dự hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của VKSND trong công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Điểm nổi bật của hoạt động là việc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến và giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời phân tích những tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, tương lai của mỗi cá nhân, cũng như những hệ lụy đối với gia đình và xã hội.

Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên và Nhân dân nhận thức rõ hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh và kiên quyết nói không với ma túy, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy.

Thông qua hoạt động lần này, Chi đoàn VKSND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ ngành Kiểm sát trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động hướng về cơ sở.