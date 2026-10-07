Chi đoàn VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tiểu thương

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, tăng cường công tác phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng, Chi đoàn VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng, Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng, Công an phường Sơn Trà, Đồn Biên phòng Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về Luật Phòng, chống mua bán người; phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; phòng, chống ma túy.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị, các đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng và đông đảo ngư dân, tiểu thương hoạt động tại khu vực âu thuyền và cảng cá.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo ngư dân, tiểu thương hoạt động tại khu vực âu thuyền và cảng cá.

Tại hội nghị, ngư dân và tiểu thương đã được nghe tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống mua bán người. Đây đang là vấn nạn gây bức xúc trong toàn xã hội không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới, xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người. Hội nghị đã phổ biến phương pháp nhận diện các phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người, cảnh báo các chiêu trò “việc nhẹ lương cao” và nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa cho người dân.

Cùng với đó, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng trở nên tinh vi và khó lường, hội nghị đã cung cấp thông tin về các hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay, đồng thời hướng dẫn người dân cách thức bảo mật thông tin cá nhân và kỹ năng xử lý an toàn khi tham gia môi trường số.

Trước tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp trên địa bàn, hội nghị đã tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy, giúp người dân nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Chi đoàn VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội đến ngư dân và tiểu thương.

Ngoài ra, tại hội nghị, Chi đoàn VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã chủ động phổ biến đến ngư dân và tiểu thương tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò đồng hành, bảo vệ công lý của ngành Kiểm sát nhân dân, mở ra cơ chế thiết thực để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng.

Các đoàn viên đã hướng dẫn người dân cách nhận diện những đối tượng được Nghị quyết 205 bảo vệ và cách thức gửi thông tin phản ánh, cung cấp tài liệu cho VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền lợi của nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công.

Trước những chuyển biến mới của tình hình tội phạm, việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật là hoạt động thường xuyên giúp pháp luật đi sâu vào đời sống nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của người dân để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, lành mạnh.