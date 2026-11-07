Chi đoàn VKSND khu vực 12, tỉnh Phú Thọ tuyên truyền pháp luật tại xã Mường Thàng

Ngày 6/11/2026, tại Hội trường UBND xã Mường Thàng, Chi đoàn VKSND khu vực 12, tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND xã Mường Thàng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với phiên tòa giả định, với chủ đề “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình gắn với bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương theo Nghị quyết số 205/2025/QH15”.

Toàn cảnh chương tình tuyên truyền.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo UBND xã, VKSND khu vực 12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Công an xã, các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Mở đầu chương trình, Chi đoàn VKSND khu vực 12, tỉnh Phú Thọ tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về hôn nhân và gia đình. Tình huống giả định xoay quanh việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, khi quan hệ chung sống chấm dứt phát sinh tranh chấp về quyền trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng và tài sản chung.

Với sự tham gia của các đoàn viên vào các vai diễn như: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên, nguyên đơn, bị đơn…, phiên tòa được tái hiện theo trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, bảo đảm tính nghiêm túc, trực quan và sát với thực tiễn hoạt động xét xử.

Phiên tòa giả định hôn nhân và gia đình về việc “Không công nhận quan hệ vợ chồng”.

Thông qua diễn biến phiên tòa, những quy định pháp luật được cụ thể hóa bằng tình huống sinh động, giúp người tham dự dễ dàng nhận diện các vấn đề pháp lý, hiểu rõ hậu quả của việc không đăng ký kết hôn cũng như trách nhiệm của cha mẹ đối với con chung khi quan hệ chung sống chấm dứt.

Đồng thời, hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức về quyền được bảo vệ của phụ nữ, trẻ em và vai trò của các cơ quan tư pháp trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương.

Tiếp nối chương trình, các đại biểu và người dân được Kiểm sát viên VKSND khu vực 12 tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về hôn nhân và gia đình, tập trung vào các quy định về điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn; hậu quả pháp lý của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đối với con chung, vấn đề trực tiếp nuôi con, cấp dưỡng và nguyên tắc giải quyết tranh chấp về tài sản.

Phiên tòa giả định được tái hiện theo đúng trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.

Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội.

Qua đó, giúp người dân hiểu rõ hơn vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Kiểm sát viên tuyên truyền pháp luật sau phiên tòa giả định.

Chương trình là hoạt động thiết thực của Chi đoàn VKSND khu vực 12 nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể.

Qua đó, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với Nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, xây dựng lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.