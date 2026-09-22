Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-CĐ về phối hợp và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026, Chi đoàn TAND khu vực 2 - An Giang đã chủ động triển khai các chương trình “mang Trung thu đến với thiếu nhi” hướng đến thiếu nhi trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc vào tối 20/9.

Chi đoàn TAND khu vực 2 – An Giang “mang Trung thu đến với thiếu nhi”

Chương trình này đã mang đến cho 500 học sinh một không gian vui chơi, giao lưu và đón Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ, vui chơi và trò chơi tập thể phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh đó, các em còn được trao tặng bánh Trung thu, lồng đèn, quà Trung thu và những phần quà phù hợp, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn.

“Mang Trung thu đến với thiếu nhi” là một trong những hoạt động nổi bật của Chi đoàn TAND khu vực 2 – An Giang trong phối hợp với Câu lạc bộ tình nguyện “LayTeam” thuộc Đoàn trường THPT Phú Quốc, tổ chức tại Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Văn Nhan (Phân hiệu Bãi Bổn).

Bên cạnh hoạt động hướng đến thiếu nhi trên địa bàn, Chi đoàn TAND khu vực 2 - An Giang còn lên kế hoạch tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” lần thứ I dành cho con em cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại đơn vị.

Chương trình này dự kiến sẽ diễn ra tại trụ sở TAND khu vực 2 - An Giang vào tối 26/9, với các hoạt động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi như giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, trao quà Trung thu, phá cỗ và chụp ảnh lưu niệm giữa các gia đình…

Đây không chỉ là hoạt động vui chơi dành cho các cháu thiếu nhi mà còn là dịp để cán bộ, công chức, người lao động và gia đình cùng giao lưu, gắn kết; qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Chi đoàn đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.