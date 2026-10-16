Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trao Quyết định của Đảng ủy Chính phủ chỉ định Thứ trưởng Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định 419-QĐ/ĐU ngày 2/10/2026 của Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định chỉ định Thứ trưởng Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 22/9, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ. Ông từng kinh qua các chức vụ Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ngày 21/9/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Xây dựng. Ngày 2/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định chỉ định ông Lê Hồng Vinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025-2030.