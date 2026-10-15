Chỉ định Thứ trưởng Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng

Theo Quyết định 419-QĐ/ĐU ngày 2/10/2026 của Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định chỉ định Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho Thứ trưởng Lê Hồng Vinh.

Trước đó, ngày 22/9, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Trước tháng 12/2010, ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; chuyên viên công nghiệp Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010 - 3/2014, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó giám đốc Sở GTVT Nghệ An.

Từ tháng 3/2014 - 10/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 10/2015 - 12/2015, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 12/2015 - 12/2018, ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2018 - 12/2024, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2024 - 1/2025, ông Lê Hồng Vinh đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 1/2025 - 10/2025, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 10/2025, ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 14/11/2025, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ ngày 17/11/2025 - 9/2026, ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 21/9/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 2/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ quyết định chỉ định ông Lê Hồng Vinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030.