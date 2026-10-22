Chỉ định ông Phan Văn Tuấn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM trao Quyết định cho ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự và chủ trì buổi lễ có bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM.

Về phía Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM có ông Trương Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, cùng các thành viên Ban Giám đốc, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc Sở.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Xây dựng Đảng công bố Quyết định số 1277-QĐ/ĐU ngày 3/10/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM về việc chỉ định ông Phan Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố, bà Nguyễn Thanh Xuân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phan Văn Tuấn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Nguyễn Thanh Xuân ghi nhận, đánh giá cao công tác tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM.

Đồng thời, bà nhấn mạnh yêu cầu thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Phan Văn Tuấn phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ.

Đánh giá về nhân sự được chỉ định, bà Nguyễn Thanh Xuân ghi nhận phẩm chất, năng lực chuyên môn và sự tín nhiệm của tập thể đối với ông Phan Văn Tuấn; đồng thời đề nghị tân Phó Bí thư Đảng ủy Sở nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương và cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, bà Nguyễn Thanh Xuân yêu cầu sớm hoàn thiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Phó Bí thư Đảng ủy; tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rà soát quy chế hoạt động, đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Sở cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm, đặc biệt là triển khai Luật Đô thị. Công tác chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dữ liệu liên thông phục vụ hoạt động quy hoạch cũng cần được đẩy mạnh, gắn với việc chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

ảng ủy, Ban Giám đốc Sở, đại diện Chi ủy các Chi bộ thuộc Đảng bộ CS Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng chụp hình chúc mừng ông Phan Văn Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Văn Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Trên cương vị mới, ông Phan Văn Tuấn cam kết tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.