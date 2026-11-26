Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Hạ cánh nơi anh, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi và The Classic.

Theo Sports Chosun, mới đây Son Ye Jin khiến khán giả thích thú khi tái ngộ Jung Hae In tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47, gợi nhớ đến chuyện tình chị em từng gây sốt màn ảnh một thời.

Son Ye Jin và Jung Hae In tái hợp tại lễ trao giải Rồng Xành 2026. (Ảnh từ Sports Chosun)

Sau nhiều năm, màn tái ngộ của Son Ye Jin và Jung Hae In trên cùng một sân khấu nhanh chóng thu hút sự chú ý. Jung Hae In chủ động gửi lời chào đến đàn chị: "Đã lâu rồi em mới được đứng cạnh tiền bối như thế này. Chị à, lâu rồi không gặp".

Cách xưng hô thân mật của nam diễn viên khiến không khí trở nên gần gũi, đồng thời gợi nhớ đến hình ảnh chàng trai trẻ Seo Joon Hee từng khiến khán giả yêu thích trong phim. Son Ye Jin cũng vui vẻ đáp lại đàn em bằng lời khen: "Ngày đó em là chàng trai trẻ đáng yêu nhưng bây giờ chị thấy em đã trở thành một người đàn ông rất tuyệt vời".

Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai diễn viên nhanh chóng trở thành khoảnh khắc được chú ý tại lễ trao giải. Không cần những lời thoại tình cảm hay bối cảnh lãng mạn như trên phim, Son Ye Jin và Jung Hae In vẫn khiến khán giả nhớ lại câu chuyện tình từng để lại nhiều dấu ấn.

Son Ye Jin và Jung Hae In từng kết hợp ăn ý trên màn ảnh.

Sau 7 năm kể từ khi Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi lên sóng, cả hai đều có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Son Ye Jin tiếp tục khẳng định vị thế với nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, trong khi Jung Hae In cũng ngày càng được yêu mến qua các vai diễn đa dạng.

Màn hội ngộ lần này không chỉ là dịp để hai nghệ sĩ gặp lại nhau mà còn mang đến cảm giác hoài niệm cho những khán giả từng yêu thích bộ phim. Đặc biệt, lời chào đáng yêu của Jung Hae In cùng phản hồi đầy tình cảm từ Son Ye Jin khiến khoảnh khắc trao giải trở nên đáng nhớ.