Chị Đẹp Mie sẽ 'không nhận thù lao' nếu đóng Án Mạng Xém Hoàn Hảo bản Thái
Sau khi "Án Mạng Xém Hoàn Hảo" được mua bản quyền làm lại tại Thái Lan, khả năng Anh Tú Atus và DJ Mie góp mặt trong phiên bản mới cũng được hé lộ. Chị Đẹp Mie còn hài hước chia sẻ cô sẵn sàng không nhận thù lao nếu tham gia dự án này.
Tối 8/10, buổi ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và khách mời đến từ Thái Lan.
Đến chúc mừng DJ Mie có các Chị Đẹp Huyền Baby, Hạnh Sino và Thiều Bảo Trâm. Anh Tú Atus cũng được nhiều đồng nghiệp thân thiết đến ủng hộ, trong đó hội ngộ các thành viên "Gia tộc R" gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung cùng dàn nam nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 1.
Sự kiện còn có sự xuất hiện của Engfa Waraha, Luke Ishikawa và Mimi Ruethaiphat. Ba diễn viên Thái Lan sẽ đảm nhận các vai chính trong phiên bản làm lại (remake) của Án Mạng Xém Hoàn Hảo tại thị trường này.
Theo thông tin từ ê-kíp, đối tác Thái Lan đã mua bản quyền bộ phim trước ngày phiên bản Việt chính thức khởi chiếu. Kịch bản của bản làm lại hiện đang trong quá trình phát triển. Trước khả năng tác phẩm có phiên bản quốc tế, câu chuyện Anh Tú Atus và DJ Mie có tiếp tục tham gia dự án hay không cũng được đề cập. Trịnh Tú Trung, đại diện ê-kíp, cho biết vẫn để ngỏ khả năng hai diễn viên góp mặt trong bản Thái.
Chị Đẹp Mie bày tỏ sự sẵn sàng nếu nhận được lời mời chính thức. Đặc biệt, khi nhắc đến dàn diễn viên của phiên bản nước bạn, cô hài hước chia sẻ bản thân có thể không nhận cát-xê để được làm việc cùng mọi người.
Án Mạng Xém Hoàn Hảo thuộc thể loại trinh thám pha hài, xoay quanh một vụ án mạng xảy ra trong giới showbiz. Phim đan xen quá trình truy tìm hung thủ với những tình huống gây cười.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/chi-dep-mie-se-khong-nhan-thu-lao-neu-dong-an-mang-xem-hoan-hao-ban-thai-post1883594.tpo