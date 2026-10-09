Chị Đẹp Mie sẽ 'không nhận thù lao' nếu đóng Án Mạng Xém Hoàn Hảo bản Thái

Tối 8/10, buổi ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và khách mời đến từ Thái Lan.

Ma Ran Đô vì lịch trình cá nhân không thể xuất hiện cùng dàn cast Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Đến chúc mừng DJ Mie có các Chị Đẹp Huyền Baby, Hạnh Sino và Thiều Bảo Trâm. Anh Tú Atus cũng được nhiều đồng nghiệp thân thiết đến ủng hộ, trong đó hội ngộ các thành viên "Gia tộc R" gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung cùng dàn nam nghệ sĩ bước ra từ chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 1.

Hạnh Sino - Huyền Baby.

"Chị Ca Nô" Lê Nhân.

"Tám" Trung đến ủng hộ Anh Tú Atus.

Liên Bỉnh Phát và Ninh Dương Lan Ngọc.

RHYDER.

HURRYKNG - Anh Tú Atus - RHYDER - JSOL.

Diễn viên Vân Trang.

Chị Đẹp Thiều Bảo Trâm.

Sự kiện còn có sự xuất hiện của Engfa Waraha, Luke Ishikawa và Mimi Ruethaiphat. Ba diễn viên Thái Lan sẽ đảm nhận các vai chính trong phiên bản làm lại (remake) của Án Mạng Xém Hoàn Hảo tại thị trường này.

Engfa Waraha, Luke Ishikawa và Mimi Ruethaiphat.

Theo thông tin từ ê-kíp, đối tác Thái Lan đã mua bản quyền bộ phim trước ngày phiên bản Việt chính thức khởi chiếu. Kịch bản của bản làm lại hiện đang trong quá trình phát triển. Trước khả năng tác phẩm có phiên bản quốc tế, câu chuyện Anh Tú Atus và DJ Mie có tiếp tục tham gia dự án hay không cũng được đề cập. Trịnh Tú Trung, đại diện ê-kíp, cho biết vẫn để ngỏ khả năng hai diễn viên góp mặt trong bản Thái.

Long Đẹp Trai (diễn viên phim).

Lương Gia Huy (diễn viên phim).

Đạo diễn Đức Nguyễn.

Chị Đẹp Mie bày tỏ sự sẵn sàng nếu nhận được lời mời chính thức. Đặc biệt, khi nhắc đến dàn diễn viên của phiên bản nước bạn, cô hài hước chia sẻ bản thân có thể không nhận cát-xê để được làm việc cùng mọi người.

Anh Tú Atus trong vai thám tử Đại.

DJ Mie trong vai TikToker Lan Trinh.

Vũ Ngọc Anh trong vai Yến.

DJ Mie nói "free luôn" khiến mọi người bật cười.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo thuộc thể loại trinh thám pha hài, xoay quanh một vụ án mạng xảy ra trong giới showbiz. Phim đan xen quá trình truy tìm hung thủ với những tình huống gây cười.