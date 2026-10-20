Chị Đẹp hot nhất show Đạp Gió 2026 xác nhận ly hôn

Tối ngày 19/10, nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm bất ngờ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, công khai xác nhận đã ly hôn chồng là nhà sản xuất Từ Giai Ninh. "Chúng tôi đã ly hôn từ năm ngoái. Không còn ràng buộc, không làm phiền cuộc sống của nhau. Chúc mỗi người đều bình an", nữ diễn viên chia sẻ ngắn gọn, thông tin trên Sohu.

Chị Đẹp Đạp gió 2026 xác nhận đã ly hôn chồng là nhà sản xuất Từ Giai Ninh.

Trước khi Lý Tiểu Nhiễm chính thức lên tiếng, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin nguồn tin cho biết nữ diễn viên và Từ Giai Ninh đã hoàn tất thủ tục ly hôn tại Bắc Kinh vào tháng 11/2025. Tuy nhiên, tại thời điểm bài báo được đăng tải, hai bên chưa đưa ra phản hồi về thông tin này. Thực tế, từ hồi Lý Tiểu Nhiễm tham gia Đạp gió 2026 cách đây vài tháng, tin đồn đã rầm rộ mạng xã hội nhưng nữ diễn viên không xác nhận.

Theo truyền thông Trung Quốc, Từ Giai Ninh những năm qua giảm bớt việc tham gia các dự án phim truyền hình, trong khi Lý Tiểu Nhiễm xuất hiện thường xuyên hơn trên màn ảnh và tại các sự kiện công khai. Trong hai năm qua, nữ diễn viên tham gia các tác phẩm như Khánh Dư Niên 2 và chương trình Đạp Gió 2026. Một số nguồn tin tiết lộ áp lực tài chính có thể là yếu tố khiến 2 người ly hôn, song thông tin chưa được người trong cuộc xác nhận.

Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh quen biết nhau từ năm 17 tuổi. Sau đó, cả hai cùng bước chân vào giới giải trí với xuất phát điểm là diễn viên.

Lý Tiểu Nhiễm góp mặt trong nhiều bộ phim đáng chú ý như: Tạm biệt Vancouver, Không kịp nói yêu em, Khánh dư niên,...

Tháng 6/2014, Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh đăng ký kết hôn tại Ủy ban thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Sau đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh hai người nắm tay nhau trên mạng xã hội, chính thức công khai chuyện kết hôn. Ngày 8/8/2015, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Brussels (Bỉ), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ. Hôn lễ được tổ chức trong một tòa lâu đài, trở thành dấu mốc đáng chú ý trong chuyện tình của cặp đôi. Sau khi về chung một nhà, Từ Giai Ninh được cho là vẫn giữ đúng lời hứa dành cho vợ. Anh tặng Lý Tiểu Nhiễm chiếc thẻ đen với số tiền lớn, đồng thời chi tới 800 triệu NDT (khoảng 2.800 tỷ đồng) để mua cho cô căn biệt thự có sân vườn rộng khoảng 1.000m2.

Sau khi kết hôn, hai người lựa chọn cuộc sống không sinh con. Trong chương trình “Một đường hoa nở”, Lý Tiểu Nhiễm từng thẳng thắn chia sẻ về quyết định này. Khi được Trần Lam hỏi chuyện kết hôn, cô xác nhận đã lập gia đình nhưng không muốn có con.

“Tôi cảm thấy trách nhiệm đó rất nặng nề. Tâm lý của tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để muốn gánh vác một trách nhiệm nặng nề như vậy”, nữ diễn viên nói.

Sau 10 năm hôn nhân, Lý Tiểu Nhiễm chỉ thông báo ngắn gọn rằng hai người đã ly hôn từ năm ngoái. Những câu chuyện phía sau cuộc chia tay vẫn chưa được người trong cuộc chia sẻ đầy đủ.

Từ chuyện tình bạn kéo dài hơn 2 thập kỷ, màn cầu hôn với lời hứa 500 triệu NDT (khoảng 1.750 tỷ đồng), cho đến cuộc hôn nhân từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, chuyện tình của Lý Tiểu Nhiễm và Từ Giai Ninh từng được xem như câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Vì vậy, việc cả 2 đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống càng khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Lý Tiểu Nhiễm sinh năm 1976 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi trúng tuyển vào trường trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh từ năm 9 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập Đoàn ca múa nhạc Phương Đông, trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Năm 2000, Lý Tiểu Nhiễm bắt đầu được khán giả chú ý nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Như sương như mưa lại như gió. Thành công ban đầu giúp cô từng bước khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Hoa ngữ. Những năm sau đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như: Tạm biệt Vancouver, Phượng xuyên mẫu đơn, Không kịp nói yêu em, Khánh dư niên và Màn đêm ở Cáp Nhĩ Tân. Đặc biệt, thành công của Không kịp nói yêu em và Khánh dư niên góp phần nâng cao độ nhận diện của Lý Tiểu Nhiễm, giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả yêu thích phim truyền hình Trung Quốc.