Chi đầu tư phát triển tăng 49,3% trong 9 tháng đầu năm

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố sáng 3/10, thu, chi ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu đạt 86,5% dự toán năm, trong khi chi ngân sách đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2,18 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9 năm 2026 ước đạt 162,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu, chi ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2026.

Trong đó, thu nội địa tháng 9 ước đạt 126,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2026, khoản thu này ước đạt 1.880,3 nghìn tỷ đồng, bằng 85,5% dự toán năm, chiếm 86,0% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô trong tháng 9 ước đạt 6,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, khoản thu này đạt khoảng 50,0 nghìn tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán năm, chiếm 2,3% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu, tháng 9 ước đạt 29,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2026, khoản thu này ước đạt 253,5 nghìn tỷ đồng, bằng 91,2% dự toán năm, chiếm 11,6% tổng thu ngân sách Nhà nước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng, thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi thu từ dầu thô có mức tăng cao nhất so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách tăng 14,5%, đầu tư phát triển tăng mạnh

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 9 ước đạt 256,8 nghìn tỷ đồng. Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.873,7 nghìn tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo, chi ngân sách Nhà nước trong 9 tháng đáp ứng các nhu cầu chi cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn. Đồng thời, ngân sách bảo đảm chi trả kịp thời các khoản lương và các khoản có tính chất lương cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Trong cơ cấu chi, chi thường xuyên trong 9 tháng đạt 1.130,0 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán năm, chiếm 60,3% tổng chi ngân sách Nhà nước và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển đạt 657,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán năm, chiếm 35,1% tổng chi và tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước.

Chi trả nợ lãi đạt 83,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán năm, chiếm 4,5% tổng chi ngân sách Nhà nước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.