Chi đầu tư phát triển tăng 49,3%, ngân sách đang ưu tiên điều gì?

Chi đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước đạt 657,5 nghìn tỉ đồng trong 9 tháng năm 2026, tăng 49,3% so với cùng kỳ

Chi đầu tư phát triển tăng mạnh, chiếm 35,1% tổng chi ngân sách

Theo số liệu do Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố, tổng chi ngân sách Nhà nước chín tháng năm 2026 ước đạt 1.873,7 nghìn tỉ đồng, bằng 59,3% dự toán năm và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 657,5 nghìn tỉ đồng, bằng 58,7% dự toán, chiếm 35,1% tổng chi ngân sách và tăng 49,3%.

Tiến độ chi ngân sách những tháng cuối năm ra sao?

Chi thường xuyên trong chín tháng đạt 1.130 nghìn tỉ đồng, bằng 62,5% dự toán năm, chiếm 60,3% tổng chi ngân sách và tăng 1,5% so với cùng kỳ. Chi trả nợ lãi đạt 83,5 nghìn tỉ đồng, bằng 68,9% dự toán, chiếm 4,5% tổng chi và tăng 7,8%.

Trong cơ cấu chi ngân sách, chi đầu tư phát triển ghi nhận mức tăng cao nhất trong ba khoản chi chính. Tỷ lệ thực hiện dự toán của khoản chi này đạt 58,7% sau chín tháng, thấp hơn tỷ lệ thực hiện của chi thường xuyên và chi trả nợ lãi. Tiến độ thực hiện kế hoạch trong quý IV sẽ ảnh hưởng đến kết quả chi đầu tư phát triển cả năm.

MẠNH LÊ