Chỉ đạo phải cụ thể, kiểm tra phải thường xuyên, đánh giá phải thực chất

Xã Phú Xuyên là địa bàn rộng, dân cư đông, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa nhanh cũng tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường về tội phạm ma túy.

Xử lý hình sự 25 vụ phạm tội về ma túy với 58 đối tượng

Theo báo cáo của Công an xã Phú Xuyên, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Phú Xuyên đã bắt giữ, xử lý hình sự 25 vụ phạm tội về ma túy với 58 đối tượng. Điển hình như rạng sáng 14/10/2026, Công an xã Phú Xuyên kiểm tra hành chính nơi ở của Tạ Quang Ngọc (SN 2001, trú tại thôn Nam Quất, xã Phú Xuyên, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, Ngọc cùng Lâm Hồng Minh (SN 2004, cùng trú tại địa chỉ trên) khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 0,113 gam ma túy methamphetamine.

Hai đối tượng Ngọc và Minh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Tạ Quang Ngọc và Lâm Hồng Minh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trước đó vào sáng ngày 8/10, quá trình tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phú Xuyên phát hiện Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, HKTT: thôn Mỹ Lâm, xã Phú Xuyên, Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình làm việc, Huy tự nguyện giao nộp 0,171 gam là ma tuý loại methamphetamine và dụng cụ sử dụng ma túy. Công an xã Phú Xuyên đã thu mẫu và xét nghiệm ma túy trong cơ thể của Nguyễn Quốc Huy cho kết quả dương tính loại Methamphetamine.Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Huy phục vụ điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã trong phát hiện, xử lý tội phạm; đồng thời cũng cho thấy tình hình ma túy vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, đòi hỏi công tác phòng ngừa, đấu tranh phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, không chủ quan, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp kéo dài.

Công an xã Phú Xuyên bắt giữ các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trao đổi với PV ANTĐ, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã cho biết: Thời gian qua, Công an xã luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và tập trung phát hiện, đấu tranh với các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

"Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; trực tiếp chỉ đạo đơn vị triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, chủ động, không né tránh, không để bị động, bất ngờ trước tình hình. Tôi yêu cầu các tổ công tác, đặc biệt là Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Tổ Cảnh sát khu vực giao nhiệm vụ cho cán bộ phải xác định rõ địa bàn, đối tượng, nội dung và tiến độ thực hiện; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công tác, nhất là trong nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh xử lý tội phạm và quản lý các đối tượng liên quan đến ma túy", Thiếu tá Trịnh Minh Tùng cho biết.

Công an xã Phú Xuyên bắt các đối tượng liên quan đến ma túy.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở

Bên cạnh việc chỉ đạo các đợt cao điểm đấu tranh, Ban Chỉ huy Công an xã Phú Xuyên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nghe báo cáo tình hình, rà soát tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những mặt còn hạn chế và điều chỉnh biện pháp cho phù hợp với thực tế địa bàn. Quan điểm là chỉ đạo phải cụ thể, kiểm tra phải thường xuyên, đánh giá phải thực chất; không chỉ nhìn vào số vụ bắt giữ mà phải xem xét toàn diện hiệu quả phòng ngừa, chất lượng quản lý địa bàn, khả năng phát hiện nguy cơ từ sớm và chuyển biến thực tế trong công tác phòng, chống ma túy. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả bền vững.

Với mục tiêu xây dựng xã Phú Xuyên không ma túy, Công an xã xác định đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là mục tiêu lâu dài, cần quyết tâm chính trị cao, giải pháp đồng bộ và sự chung tay của toàn xã hội. Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện; rà soát, quản lý chặt chẽ các nhóm đối tượng theo quy định; chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; nâng cao chất lượng công tác quản lý sau cai nghiện, phối hợp hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Công an xã Phú Xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet trên địa bàn

"Cùng với đó, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để người dân, nhất là thanh thiếu niên và học sinh, nhận diện rõ tác hại của ma túy, nâng cao ý thức tự phòng ngừa, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhà trường, gia đình và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Chúng tôi xác định phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả thực hiện, lấy chuyển biến về tình hình ma túy, hiệu quả quản lý địa bàn và sự an tâm, đồng thuận của nhân dân làm những căn cứ quan trọng để nhìn nhận kết quả công tác. Xây dựng xã không ma túy không thể chỉ dựa vào những đợt cao điểm hay số vụ bắt giữ, mà phải tạo được thế trận phòng, chống ma túy vững chắc ngay từ từng thôn, từng gia đình và từng người dân. Với tinh thần đó, Công an xã Phú Xuyên sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân từng bước đẩy lùi ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của địa phương”, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng nhấn mạnh.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; nắm chắc địa bàn, nhận diện đúng đối tượng, xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh, đồng thời phát huy được sức mạnh và trách nhiệm của nhân dân. Đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm là cần thiết, nhưng muốn tạo chuyển biến bền vững thì phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa trấn áp tội phạm với quản lý, giáo dục, hỗ trợ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; không để ma túy tiếp tục gây tổn hại cho gia đình và cộng đồng, đó chính là cách mà Công an xã Phú Xuyên kiên trì, bền bỉ thực hiện để tạo những "lá chắn" vững chắc, quyết tâm không để ma túy len lỏi vào từng khu dân cư, từng gia đình, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.