Chỉ đạo 'nóng' từ Cục Thuế: Tuyệt đối không để dân 'oan nợ', đi lại nhiều lần

Thời gian qua, ngành thuế đã đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hoàn thành rà soát 95,57% trên tổng số hơn 3,37 triệu tờ khai cần xử lý. Dẫu vậy, tại một số địa phương, khâu cập nhật thông tin người nộp thuế và thửa đất vẫn thiếu đồng bộ, dẫn đến việc phát hành thông báo nghĩa vụ tài chính sai lệch.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của người dân ở nhiều nơi còn chậm trễ. Các câu trả lời từ cơ quan thuế đôi khi thiếu rõ ràng, không tháo gỡ triệt để vướng mắc khiến bức xúc kéo dài.

Cục Thuế cho biết tại một số địa phương, khâu cập nhật thông tin người nộp thuế và thửa đất vẫn thiếu đồng bộ, dẫn đến việc phát hành thông báo nghĩa vụ tài chính sai lệch.

Để chấm dứt bất cập trên, Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát, đồng bộ lại thông tin người nộp thuế, thửa đất và lịch sử đóng nộp. Trọng tâm của đợt rà soát này là xử lý sạch các dữ liệu sai sót, trùng lặp, giải quyết dứt điểm các trường hợp bỏ sót đối tượng quản lý.

Cơ quan thuế các cấp phải chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và cơ quan quản lý đất đai nhằm đối chiếu biến động về chủ sử dụng đất cùng kết quả nộp ngân sách, từ đó kịp thời hướng dẫn người dân kê khai, điều chỉnh thông tin.

Đáng chú ý, cơ quan thuế phải chuẩn hóa thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời đảm bảo 100% người nộp thuế có số tiền nộp thừa được xác nhận chuẩn xác trên hệ thống quản lý.

Nhằm giải quyết dứt điểm các phản ánh của người dân, Cục Thuế yêu cầu các chi cục phân loại toàn bộ kiến nghị còn tồn đọng dựa trên nội dung, nguyên nhân, thẩm quyền và thời hạn giải quyết. Mỗi hồ sơ phải gắn cụ thể với công chức tiếp nhận, lãnh đạo kiểm soát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay đùn đẩy.

Khi có đủ căn cứ, cơ quan thuế phải chủ động xác minh, điều chỉnh dữ liệu và trả lời minh bạch về kết quả xử lý. Những hồ sơ phức tạp cần thêm thời gian xác minh hoặc vượt thẩm quyền phải được thông báo rõ ràng cho người nộp thuế và theo dõi sát sao cho đến khi có kết quả cuối cùng.

Cục Thuế yêu cầu thành lập ngay các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp người dân kê khai và tháo gỡ vướng mắc. Trưởng cơ quan Thuế tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện tại địa phương. Bất kỳ sự chậm trễ, sai sót nào trong cập nhật dữ liệu và giải quyết phản hồi đều sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của từng cán bộ và lãnh đạo phụ trách.

Song song với việc làm sạch dữ liệu, ngành thuế tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính. Quy định hiện hành đã chính thức bãi bỏ yêu cầu xác nhận của cơ quan chức năng trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Người dân không phải nộp lại những thông tin, giấy tờ mà cơ quan quản lý nhà nước đã lưu trữ và đủ điều kiện kết nối dữ liệu. Trường hợp cơ quan thuế đã liên thông đầy đủ thông tin đất đai từ cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ quan quản lý đất đai, người dân sẽ không cần phải nộp hồ sơ khai thuế.

Theo quy định hiện hành, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là khoản nộp ngân sách bắt buộc của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khi sử dụng đất thuộc diện chịu thuế, với mức thu phụ thuộc vào diện tích và vị trí thửa đất.

Các diện tích chịu thuế bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh khác, cùng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, đất khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và làm đồ gốm.

Giá tính thuế được xác định theo giá đất căn cứ vào mục đích sử dụng do UBND cấp tỉnh, thành phố ban hành, áp dụng ổn định theo chu kỳ 5 năm.

Thanh Hoa