Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sắc là công trình hạ tầng trọng điểm áp dụng mô hình giao thông đa tầng phức hợp, nhằm xóa bỏ thế độc đạo của phà Bình Khánh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Báo SGGP, ngày 17/11, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông đã kiểm tra việc triển khai các công trình trọng điểm và nghe báo cáo kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai trên địa bàn các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An.

Trong đó có dự án đầu tư nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, tại xã Bình Khánh. Ngoài ra còn có các tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác.

Sau khảo sát, ông Thông đánh giá cao kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các xã trong thời gian qua với nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chưa đạt. Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại.

Trong đó, đối với dự án nút giao thông kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, Phó bí thư Thành ủy yêu cầu địa phương hoàn thành dứt điểm việc bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, triển khai theo hình thức chỉ định thầu EPC. Thời gian qua, nút giao này liên tục được lãnh đạo TP.HCM trực tiếp xuống công trường khảo sát, đốc thúc triển khai. Đầu tháng 10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cũng dẫn đầu đoàn công tác thành phố khảo sát công trình.

Chỉ đạo tại buổi làm việc này, ông Dinh yêu cầu các đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng, thi công và di dời hạ tầng kỹ thuật để các phần việc triển khai đồng bộ tại dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Khi đó, lãnh đạo thành phố đánh giá cao xã Bình Khánh đã triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chỉ trong thời gian 3 tháng đã hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bắt đầu chi trả, bàn giao mặt bằng dự án.

Đầu tháng 7, UBND TP.HCM đã chính thức khởi công dự án này chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Theo quyết định phê duyệt của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án được thực hiện theo dạng thức nút giao kim cương, tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng từ ngân sách, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Dự án nhằm hình thành trục giao thông mới hướng tâm, kết nối giao thông giữa trung tâm thành phố với các xã Bình Khánh, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Long Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông trong khu vực.

Khi nút giao này hoàn thành, nơi đây sẽ tăng cường khả năng lưu thông và kết nối các khu công nghiệp, khu đô thị mới và các khu du lịch sinh thái dọc theo tuyến đường Rừng Sác.

Dự án nút giao thông kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng do liên danh đứng đầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng SGC, thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm tổng thầu EPC.