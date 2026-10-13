Chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tạo dấu ấn ngay trong lần đầu tổ chức

Theo thông báo, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Tuy nhiên, một số bộ, ngành chuẩn bị chưa kỹ lưỡng; kế hoạch của một số địa phương còn đơn điệu, nặng tính hành chính, chưa xác định rõ sản phẩm và hình thức tổ chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT&DL cùng các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy tổ chức, thực hiện nghiêm Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Các hoạt động cần đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, tạo điều kiện để người dân trực tiếp sáng tạo, thụ hưởng, gìn giữ và trao truyền những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Hình minh họa. Nguồn: BVHTTDL

Việc kết hợp Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải tạo sự tương tác, bổ trợ tự nhiên giữa văn hóa và sức mạnh cộng đồng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chuỗi hoạt động từ ngày 18 đến 24/11 cần diễn ra liên tục, rộng khắp, thực sự đi vào đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các hoạt động phải tạo dấu ấn ngay từ lần tổ chức đầu tiên, hình thành sức sống lâu dài để ngày 24/11 hằng năm trở thành dịp người dân mong đợi và chủ động tham gia.

Đưa hoạt động văn hóa về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

Phó Thủ tướng yêu cầu lấy nhân dân làm chủ thể, bảo đảm mọi người có cơ hội tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Các hoạt động phải gần dân, thuận tiện, phù hợp từng đối tượng; không chỉ tổ chức để người dân xem mà phải tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ.

Cộng đồng dân cư là trung tâm của các hoạt động, gắn văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các chương trình cần được đưa về xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, các thế hệ, dân tộc, tôn giáo và cộng đồng.

Các địa phương cần mở rộng không gian văn hóa, phát huy hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa - thể thao và các điểm vui chơi, du lịch. Các thiết chế công lập được yêu cầu mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí phù hợp, nhất là trong ngày 24/11. Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cũng được vận động triển khai các chương trình ưu đãi thiết thực.

Về quy mô, cấp tỉnh phải có ít nhất một hoạt động thuộc các loại hình nghệ thuật, thể thao hoặc du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa; cấp xã tổ chức ít nhất 1-2 hoạt động, thôn và tổ dân phố có ít nhất 2-3 hoạt động phù hợp đặc thù địa phương. Mỗi địa bàn cần lựa chọn điểm nhấn, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, gắn với lịch sử, truyền thống và bản sắc riêng.

Cùng với đó, các địa phương tổ chức treo cờ Tổ quốc trong tuần lễ từ ngày 18 đến 24/11; đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội; tăng cường trang trí, cổ động trực quan, ứng dụng công nghệ, ánh sáng tại các không gian công cộng. Việc tổ chức phải bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; lấy hiệu quả thực chất, sức lan tỏa và giá trị bền vững làm thước đo.

Hoàn thiện khung hoạt động, tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn

Phó Thủ tướng giao Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn chi tiết khung hoạt động của tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trước ngày 15/10/2026; tổ chức họp báo trước ngày 22/10. Bộ cũng được giao sớm đưa vào vận hành Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kết nối địa điểm, sự kiện và sản phẩm văn hóa trên toàn quốc.

Bộ chủ trì tổ chức Tuần phim Việt Nam cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu di sản, bảo tàng, thư viện; thống nhất bộ nhận diện, thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền. Các bộ, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm phát huy giá trị văn hóa trong giáo dục, thương mại, nông nghiệp, tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động tri ân người có công và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế.

Bộ Công an chủ trì phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và an ninh mạng trong suốt tuần lễ. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động trải nghiệm lịch sử, di sản, văn hóa đọc và nghệ thuật truyền thống. Các địa phương phải phân công rõ trách nhiệm, chủ động nguồn lực, bảo đảm điều kiện y tế, vệ sinh môi trường và an toàn cho người tham gia.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp với Bộ VHTT&DL, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24/11/2026, với quy mô khoảng 60.000 người, bảo đảm đặc sắc và an toàn tuyệt đối. Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình, đồng thời phối hợp lựa chọn các hoạt động văn hóa tiêu biểu tại địa phương để giới thiệu trên các kênh và nền tảng VTVgo.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị huy động đoàn viên, hội viên, đưa hoạt động văn hóa đến từng khu dân cư, gia đình. Các địa phương tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện trong ngày 26/11/2026. Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ chuỗi hoạt động phải tạo sự gắn kết cộng đồng sâu sắc hơn, đồng thời duy trì và phát huy những mô hình, nếp sống văn hóa tốt đẹp sau ngày hội.