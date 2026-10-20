Chỉ đạo mới của Phó Thủ tướng về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 536/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan và thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ, sâu sắc, toàn diện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, nhất là 5 quan điểm, 5 nguyên tắc về xác định vị trí việc làm và 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng vị trí việc làm phải bảo đảm vừa kế thừa, vừa đổi mới, trở thành cơ sở nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự. Đây cũng là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương.

Hình minh họa. Nguồn: Moha

Việc xác định vị trí việc làm phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, đặt trong tổng thể quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời tính đến đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, mỗi vị trí việc làm phải gắn với nhóm công việc tương đối ổn định, có sản phẩm, trách nhiệm và yêu cầu năng lực rõ ràng. Các vị trí có tính chất tương đồng cần được tích hợp khi phù hợp; đồng thời phân định rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp, khắc phục tình trạng giao thoa, chồng chéo, bỏ sót hoặc trùng lặp nhiệm vụ.

Nội dung mô tả vị trí việc làm cần thống nhất về nhiệm vụ, sản phẩm, thẩm quyền, quan hệ phối hợp và yêu cầu năng lực, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, lĩnh vực. Việc rà soát, điều chỉnh phải được thực hiện khi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mô hình tổ chức hoặc phương thức làm việc thay đổi; kế thừa những nội dung còn phù hợp, không yêu cầu lập lại toàn bộ hồ sơ.

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình xác định vị trí việc làm phải bắt đầu từ phân tích, đánh giá yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực, xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực tương ứng. Không lấy số lượng nhân sự hiện có, ngạch, bậc hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm.

Nhu cầu nhân lực phải được tính toán bảo đảm không vượt tổng biên chế được giao. Trường hợp dôi dư, cần xem xét điều tiết sang cơ quan, đơn vị còn thiếu; nếu không thể bố trí thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.