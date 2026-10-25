Chỉ đạo mới của Phó Thủ tướng về chương trình nghệ thuật đặc biệt dịp 24/11

Hình minh họa. Nguồn: BVHTT&DL

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 10851/VPCP-KGVX, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất và kiến nghị của UBND TP Hà Nội về phương án, quy mô tổ chức chương trình tại văn bản số 418/TTr-UBND ngày 22/10/2026. Việc tổ chức cần bảo đảm tạo điều kiện để nhân dân tham gia và thụ hưởng đầy đủ, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch tổ chức chương trình; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản chi tiết, phân công rõ trách nhiệm thực hiện.

Chương trình phải được tổ chức trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và có sức lan tỏa, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 và Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Đài Truyền hình Việt Nam và các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề nghị cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức, đồng thời phối hợp chặt chẽ với TP Hà Nội trong bố trí lực lượng biểu diễn, địa điểm tổ chức, truyền hình trực tiếp, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác theo quy định.