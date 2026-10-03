Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 26/9-2/10/2026

Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương là 899.857 căn; trong đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua là 708.834 căn; chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê là 191.023 căn.

Đối với từng địa phương, Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 đối với TP Hà Nội là 84.000 căn, TP Hồ Chí Minh 181.257 căn, TP Hải Phòng 32.850 căn, TP Huế 10.600 căn, TP Đà Nẵng 26.279 căn, TP Cần Thơ 13.250 căn, TP Đồng Nai 60.054 căn...

Chính phủ yêu cầu các địa phương căn cứ chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao, thực hiện hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước.

Tiêu chí chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 373/2026/NĐ-CP ngày 30/9/2026 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp.

Nghị định này quy định việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, gồm: chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 376/2026/NĐ-CP ngày 01/10/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Nghị định quy định: Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch; đầu tư phát triển, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư; ngân sách nhà nước; ngân quỹ nhà nước; nợ công; viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam và viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; tài chính đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài sản công; hải quan; kế toán; kiểm toán; giá; chứng khoán; bảo hiểm; đấu thầu; doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, hộ kinh doanh; khu kinh tế; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; thống kê; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài chính có 34 đơn vị trực thuộc

Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Nghị định 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô gồm: Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.

Quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 372/2026/NĐ-CP ngày 29/9/2026 quy định về hoạt động định danh, xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Trong đó, đáng chú ý là các quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định quy định việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như sau:

Hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được thực hiện trên môi trường số thông qua mã UID trên Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Nội dung, yêu cầu nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc không được quy định tại Nghị định này thực hiện theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phải được ghi nhận thông qua việc khởi tạo các chứng chỉ số quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định này qua mã UID nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng xác minh và truy vết độc lập. Việc ghi nhận thông qua khởi tạo chứng chỉ số được thực hiện đối với các sự kiện trọng yếu trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông, tiêu dùng (bao gồm việc xuất hóa đơn, ghi nhận thời điểm cơ quan hải quan quyết định thông quan đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế, hải quan và hình thức quản lý khác theo quy định của pháp luật)...

Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1876/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển hệ thống tổ chức kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia (Đề án).

Mục tiêu chung của Đề án là đến năm 2030, hệ thống các tổ chức kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cấp quốc gia được kiện toàn, nâng cấp và phát triển trên cơ sở các tổ chức hiện có, có năng lực kỹ thuật cốt lõi, đồng bộ, liên thông, hiện đại và từng bước được quốc tế thừa nhận trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận, đánh giá sự phù hợp, năng suất và chất lượng.

Hệ thống đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và dự án quan trọng quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 298/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 12/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Kế hoạch đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: 1- Quán triệt, xây dựng kế hoạch; 2- Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 3- Xây dựng nền tảng kiến trúc, dữ liệu và công nghệ thống nhất; 4- Tổ chức thực hiện cơ chế đầu tư; 5- Tổ chức huy động, bố trí và điều phối nguồn lực; 6- Tổ chức triển khai các dự án thành phần; 7- Kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo nhân lực.

Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1868/QĐ-TTg ngày 29/9/2026 phê duyệt Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 (Chiến lược).

Mục tiêu của Chiến lược nhằm phát triển hệ thống thông tin cơ sở trở thành một hạ tầng số chiến lược trọng yếu của quốc gia, đảm bảo sự phát triển đồng bộ giữa "Thể chế - Mạng lưới - Hạ tầng - Dữ liệu - Nội dung - Nhân lực - Cơ chế và Công cụ đánh giá".

Hệ thống thông tin cơ sở trở thành kênh tương tác hai chiều giữa Nhà nước và người dân, bảo đảm quyền của người dân trong việc tiếp cận thông tin thiết yếu nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

3 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù

Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP ngày 26/9/2026 của Chính phủ quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được xác định thuộc lĩnh vực đặc thù khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

1. Có trên 50% quy mô người học chính quy thuộc các ngành, nghề đào tạo đặc thù quy định tại Điều 3 Nghị quyết này, tính bình quân trong 03 năm gần nhất hoặc từ thời điểm thành lập, tổ chức lại gần nhất đối với cơ sở có thời gian hoạt động dưới 03 năm.

2. Được cơ quan có thẩm quyền xác định vai trò nòng cốt trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu của lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù hoặc giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù để phục vụ trực tiếp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước, ngành, lĩnh vực; bao gồm cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc cơ quan, tổ chức có chức năng quản lý, phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù.

3. Nguồn nhân lực được đào tạo thuộc lĩnh vực, ngành, nghề đặc thù chịu sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm hoặc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành.

Tổ chức nước ngoài tuyển lao động Việt Nam phải đăng tin tuyển dụng trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định quy định rõ về tuyển dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến, qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan, tổ chức quản lý quy định tại Điều 5 Nghị định này, trong đó nêu rõ vị trí việc làm, số lượng cần tuyển dụng.

Đồng thời, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện đăng tải công khai thông tin tuyển dụng người lao động Việt Nam trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia (địa chỉ: https://www.vieclam.gov.vn) hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Phó Thủ tướng quyết định phương án nghỉ Ngày Văn hóa, Tết Âm lịch, Quốc khánh

Tại văn bản số 10065/VPCP-KGVX ngày 02/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về các phương án nghỉ 07 ngày trong dịp Tết Âm lịch, nghỉ 04 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2027 và nghỉ 01 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo phương án được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 01 ngày vào 24/11/2026.

Dịp Tết Nguyên đán 2027 nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 5/9/2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Chỉ thị nêu rõ, kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) để tạo thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc liên tục từ ngày 18/11 đến 24/11/2026.

Quan điểm chỉ đạo cốt lõi là lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng; kiên quyết khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, lãng phí và thương mại hóa di sản.

Chỉ thị yêu cầu mỗi tỉnh, thành phố và mỗi xã, phường phải lựa chọn ít nhất 01 hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để quảng bá, gắn với kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Vận động và đề nghị các cơ sở, thiết chế văn hóa thực hiện miễn, giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh trong suốt tuần lễ hoạt động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải hoàn thành và vận hành Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026; các bộ, ngành, địa phương bắt buộc phải cung cấp đầu mối để cập nhật dữ liệu, sự kiện lên nền tảng này…

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực báo chí.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 02 năm.

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500.000.000 đồng đối với tổ chức, 250.000.000 đồng đối với cá nhân.

Trong đó, Nghị định quy định phạt đến 100 triệu đồng hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí; phạt đến 20 triệu đồng hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó sẽ bị phạt đến 40 triệu đồng...

Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Bộ Chỉ số).

Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gồm: Nhóm tiêu chí tính điểm; Nhóm tiêu chí điểm trừ; Nhóm tiêu chí điểm cộng.

Nhóm tiêu chí tính điểm gồm:

Nhóm A: Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Nhóm B: Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Nhóm C: Phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Nhóm D: Xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhóm tiêu chí điểm trừ gồm:

Việc không thực hiện hoặc chậm nộp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cung cấp thông tin, báo cáo, hồ sơ, tài liệu minh chứng không chính xác; báo cáo không có tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng các cơ quan có thẩm quyền khác lại phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp bộ, cấp trực thuộc bộ; cấp tỉnh, cấp trực thuộc tỉnh, cấp xã bị xử lý do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các cơ quan khác ngoài cấp bộ; ngoài cấp tỉnh phát hiện.

Nhóm tiêu chí điểm cộng gồm:

- Việc thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vượt chỉ tiêu được giao;

- Chủ động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Chủ động kiến nghị biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

- Phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 02/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Theo Quyết định, quy mô khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998 ha, trong đó 57.998 ha đất liền (bao gồm toàn bộ diện tích các xã/phường: Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn) và 15.000 ha mặt biển.

Quyết định nêu rõ: Khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp cơ bản gắn liền với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả khu bến Cảng Vũng Áng, Sơn Dương; đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Đồng thời, là trung tâm kinh tế, đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ quan trọng của vùng Trung, Thượng Lào, Đông Bắc Thái Lan vào Miền Trung và Việt Nam; là cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh và vùng Bắc Trung Bộ...