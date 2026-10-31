Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 24-30/10/2026

Hướng dẫn chi tiết giảm 30% số thuế TNCN, thuế TNDN phải nộp từ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỉ đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 398/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Nghị định này quy định chi tiết về việc giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng và việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo các hình thức: tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp; thực hiện các hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc các hình thức khác làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 394/2026/NĐ-CP ngày 23/10/2026 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Trong đó, Nghị định quy định chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số gồm: chi phí trả thưởng; chi hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số; chi phí ủy quyền trả thưởng; chi phí quay số mở thưởng và chi cho công tác giám sát xổ số; chi phí hỗ trợ công tác phòng chống số đề và làm giả vé xổ số; chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng; chi phí về vé xổ số; chi phí thông tin vé xổ số, quay số mở thưởng và kết quả mở thưởng; chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực.

Quy định mới về điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Nghị định số 397/2026/NĐ-CP ngày 26/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Trong đó, Nghị định 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 về điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh như sau:

Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tổ chức, doanh nghiệp được đầu tư kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026 phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình).

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là xây dựng và phát triển hệ sinh thái hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng, có sức cạnh tranh thực chất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và người tiêu dùng trong nước; hình thành các thương hiệu hàng Việt mạnh được người tiêu dùng tin tưởng và sẵn sàng lựa chọn; đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng "02 con số" của nền kinh tế.

Phân cấp thẩm quyền cấp tài khoản Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ cacbon

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 396/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP, Nghị định số 83/2026/NĐ-CP và Nghị định số 112/2026/NĐ-CP.

Nghị định 396/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 về đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ cacbon theo hướng quy định rõ cơ quan cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia theo từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, Nghị định quy định đối với cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, cơ quan, tổ chức tham gia chương trình, dự án được đăng ký theo các cơ chế tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 20a Nghị định này, cơ quan, tổ chức tham gia dự án carbon rừng có diện tích rừng thuộc phạm vi hành chính trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia và gửi thông tin cho cơ sở, cơ quan, tổ chức.

Đối với cơ quan, tổ chức tham gia dự án được đăng ký theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự án cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia và gửi thông tin cho tổ chức sau khi phê duyệt đăng ký dự án;

Đối với cơ quan, tổ chức tham gia chương trình, dự án đăng ký theo cơ chế tại điểm c khoản 1 Điều 20a Nghị định này, cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tài khoản theo một trong các hình thức: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh trong trường hợp dự án đăng ký trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc tới Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh của một trong các khu vực thực hiện dự án trong trường hợp dự án đăng ký trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp đồng lao động điện tử

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị quyết số 44/2026/NQ-CP ngày 30/10/2026 về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ.

Nghị quyết quy định nhà cung cấp eContract trước ngày 1/7/2026 đang thực hiện cung cấp dịch vụ giao kết hợp đồng lao động điện tử nhưng đến ngày 1/7/2026 chưa hoàn thành việc kết nối eContract với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo quy định tại Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ thì được áp dụng như sau:

a- Trong thời gian chờ kết nối eContract với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử, Nhà cung cấp eContract được tiếp tục cung cấp dịch vụ giao kết hợp đồng lao động điện tử đến hết ngày 31/12/2026.

b- Hợp đồng lao động điện tử được giao kết trong thời gian chờ kết nối theo quy định tại điểm a khoản này có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản giấy, được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật giao dịch điện tử đến hết thời hạn của hợp đồng lao động điện tử.

c- Việc cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử (ID) đối với hợp đồng lao động điện tử quy định tại điểm b khoản này được thực hiện như đối với hợp đồng lao động điện tử giao kết trước ngày 1/7/2026 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

d- Từ ngày 1/1/2027, việc giao kết hợp đồng lao động điện tử phải đảm bảo điều kiện, phương thức quy định tại Điều 6 Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 của Chính phủ.

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch là xác định vị trí việc làm. Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức thực hiện công việc; kế thừa các danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực đã được phê duyệt, xác nhận và còn phù hợp; cập nhật những nội dung thay đổi, còn thiếu hoặc chưa được kiểm chứng.

Việc hoàn thiện vị trí việc làm phải phản ánh đúng nhiệm vụ, công việc chủ yếu, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm, quan hệ công tác và yêu cầu năng lực; phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của công việc, đặc thù ngành, lĩnh vực, địa bàn và mô hình tổ chức. Đối với nhiệm vụ được chuyển giao, phân cấp, phân quyền hoặc thay đổi phương thức thực hiện, phải xác định rõ phần việc còn lại, phần việc phát sinh và trách nhiệm thực hiện ở từng cấp, từng cơ quan, đơn vị...

Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở

Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị quyết số 336/NQ-CP ngày 23/10/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài.

Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở, linh hoạt, gồm tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực, loại nhiệm vụ; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài trong hệ thống chính trị, trong đó có Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm thống nhất với cơ chế, chính sách đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định; nghiên cứu hoàn thiện chính sách về tiền lương, nhà ở, đất đai và phân cấp, phân quyền trong công tác nhân tài, ưu tiên địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo...

Phòng ngừa, xử lý nguy cơ xâm hại, lừa đảo trẻ em từ công nghệ số

Chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em giai đoạn 2026 - 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt tại Quyết định số 2033/QĐ-TTg. Một trong những nhiệm vụ của Chiến lược là triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ xâm hại, lừa đảo, bắt nạt, dụ dỗ, bóc lột và các nguy cơ mới phát sinh từ công nghệ số; kết nối các cơ quan có thẩm quyền, gia đình, nhà trường và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số để hỗ trợ kịp thời trẻ em...

Chức năng và nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 395/2026/NĐ-CP ngày 23/10/2026 quy định về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.

Nghị định quy định cơ sở trợ giúp xã hội có chức năng phòng ngừa, chăm sóc, nuôi dưỡng, can thiệp, trị liệu hỗ trợ phục hồi, phát triển và hòa nhập cộng đồng cho đối tượng.

Cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện một số hoặc đầy đủ các nhiệm vụ sau đây phù hợp với chức năng, loại hình cơ sở, đối tượng phục vụ, yêu cầu hoạt động theo quy định của pháp luật, cụ thể: Cung cấp các dịch vụ chăm sóc, trợ giúp khẩn cấp; tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; kết nối, phối hợp và giới thiệu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý để thực hiện cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý có nhu cầu; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc; tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng; tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản xuất theo quy định của pháp luật...

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2059/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Kế hoạch).

Kế hoạch đưa ra 3 nội dung nhiệm vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai như sau:

1- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh.

2- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ưu đãi người có công với cách mạng để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo.

3- Xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Tháng 12/2026, phát động Phong trào "Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại" trên cả nước

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào "Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại" (Phong trào).

Chỉ thị nêu rõ, tháng 12 năm 2026 tổ chức phát động Phong trào trên phạm vi cả nước. Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò chủ thể của Nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; đột phá phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng vững mạnh, thích ứng với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững./.