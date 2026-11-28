Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Dự báo từ ngày 27 đến 30 tháng 11 năm 2026, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Để chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và Nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, trong đó tập trung: Bảo đảm cân đối cung, cầu hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; tổ chức chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn; điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý, giúp giảm chi phí sinh hoạt, tăng khả năng chi tiêu của hộ gia đình; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay…

Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Nghị quyết số 403/NQ-CP ngày 21/11/2026 ban hành Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch là tổ chức triển khai đồng bộ, nhất quán các nhiệm vụ, giải pháp nhằm quản trị xuất siêu trong quan hệ song phương theo hướng chủ động, bền vững, hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu; đồng thời phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ, kiểm soát và thực hiện hiệu quả quy định về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức...

Hàng nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định số 417/2026/NĐ-CP quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử.

Trong đó, Nghị định quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử.

Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử có trị giá hải quan theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng Việt Nam trở xuống được miễn thuế nhập khẩu.

Mỗi tổ chức, cá nhân mua hàng chỉ được hưởng tiêu chuẩn miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này không quá 48 triệu đồng Việt Nam/năm.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Chương trình hành động của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia túc đã ký Nghị quyết số 402/NQ-CP ngày 21/11/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 252/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội.

Chương trình phấn đấu hoàn thành đạt các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của Quy hoạch tổng thể quốc gia đến năm 2030. Trong đó, về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm thời kỳ 2021 - 2030; tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao.

Về xã hội, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con; quy mô dân số đạt khoảng 105 triệu người. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,8. Tuổi thọ bình quân đạt khoảng 75,5 tuổi; phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á...

Thúc đẩy hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực phát triển công nghiệp bán dẫn, điện tử Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 2320/QĐ-TTg ngày 26/11/2026 ban hành Đề án thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực cho phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử Việt Nam đến năm 2030 (Đề án).

7 giải pháp trọng tâm của Đề án gồm:

1- Xây dựng và triển khai hiệu quả các khuôn khổ, cam kết, thỏa thuận hợp tác quốc tế về bán dẫn, điện tử.

2- Thu hút đầu tư nước ngoài và các nguồn lực quốc tế khác phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

3- Hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và thu hút chuyên gia nước ngoài trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

4- Hợp tác về nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng dùng chung cho ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

5- Hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

6- Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế trong ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

7- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, tham mưu chính sách phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử.

Tiêu chí mới xác định địa bàn cấp xã không ma túy

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 53/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy.

Cụ thể, Quyết định số 53/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 về tiêu chí xác định địa bàn cấp xã không ma túy như sau:

Địa bàn cấp xã được xác định là địa bàn không ma túy khi có đủ các tiêu chí sau:

- Lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động rà soát, phát hiện, đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và tỷ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại thời điểm xét duyệt so với số nhân khẩu hiện đang cư trú trên địa bàn dưới 0,03% (đối với địa bàn phường, đặc khu), dưới 0,02% (đối với địa bàn xã), trừ các trường hợp: người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế; người đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện; người có tiền sử nghiện ma túy hoặc tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy đang trong Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Trại giam, Trại tạm giam; đối tượng bị truy nã.

- 100% người nghiện ma túy tham gia các hình thức cai nghiện hoặc điều trị nghiện theo quy định của pháp luật.

- Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn, trừ các trường hợp: người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy do lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động phát hiện, xử lý; người đang có hồ sơ quản lý theo pháp luật, nghiệp vụ về ma túy do lực lượng chức năng trên địa bàn chủ động phát hiện, bắt giữ, xử lý.

- Không có đối tượng bị truy nã do phạm tội về ma túy lẩn trốn trên địa bàn.

- Không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại thời điểm xét duyệt.

Sửa đổi, bổ sung quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Nghị định số 418/2026/NĐ-CP ngày 11/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Trong đó, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 18 về việc khai báo tai nạn lao động xảy ra đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Cụ thể: "b) Khi nhận được tin báo tai nạn của người lao động hoặc thân nhân người lao động bị tai nạn đối với trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên, trong thời hạn 24 giờ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn phải báo với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động và cơ quan Công an cấp xã nơi xảy ra tai nạn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.".

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Nghị định số 419/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Nghị định nêu rõ: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng, đối với tổ chức là 2.000.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị hình thức xử phạt bổ sung gồm: Đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác, thu hồi, chế biến khoáng sản từ 1 tháng đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn.

Điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục

Tại Nghị định số 411/2026/NĐ-CP ngày 13/11/2026, Chính phủ quy định các điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục như sau:

1. Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10 và Điều 11 Nghị định này và các điều kiện tương ứng với vị trí công việc theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Người nước ngoài thực hiện hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này, quy định của Luật Nhà giáo và pháp luật có liên quan.

3. Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đang trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc có liên quan theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Vị trí, công việc dự kiến đảm nhiệm thuộc trường hợp pháp luật cấm hoặc hạn chế người nước ngoài đảm nhiệm vì lý do quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. Ưu tiên người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Việt hoặc có chứng chỉ tiếng Việt bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam.

5. Người bản ngữ quy định tại Nghị định này là người nước ngoài có quốc tịch của quốc gia sử dụng ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ chính thức và có văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp mà ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ đó.

Bổ sung quy định ứng xử văn minh trên môi trường số vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 420/2026/NĐ-CP ngày 23/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, Nghị định số 420/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 (Phạm vi nội dung của hương ước, quy ước):

Các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt, việc cưới, việc tang và lễ hội; phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật. (So với quy định tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP, Nghị định 420/2026/NĐ-CP bổ sung nội dung: xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật).

Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị định số 422/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 quy định cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai.

Nghị định quy định cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt được áp dụng cho thành phố Đồng Nai, bao gồm:

1- Tổ chức bộ máy, chế độ công vụ quy định tại Điều 6 và Điều 9 của Luật Phát triển đô thị.

2- Quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị quy định tại các Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15 và Điều 16 (trừ quy định tại điểm a khoản 1) của Luật Phát triển đô thị.

3- Phát triển kinh tế quy định tại các Điều 17, 20, 21, 22, 23 và 25 của Luật Phát triển đô thị.

4- Phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội quy định tại các Điều 26, 27, 28 và 29 của Luật Phát triển đô thị.

5- Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật Phát triển đô thị.

6- Nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt quy định tại Điều 33 (trừ quy định tại điểm m khoản 5), Điều 34 (trừ quy định tại khoản 4), Điều 35, Điều 36 (trừ quy định tại điểm n và điểm o khoản 1), Điều 37 (trừ quy định tại điểm d khoản 1), Điều 38 và Điều 39 (trừ quy định tại điểm o khoản 1) của Luật Phát triển đô thị.